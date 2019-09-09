Обуздать и поправить: госдумские коммунисты заподозрили Кремль в безбашенном миролюбии

09.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Москве не следует надеяться на договороспособность и добрую волю Киева в части освобождения всех политзаключенных и прекращения войны в Донбассе.

Подобные уступки легко истолковать как стремление вернуть народные республики в состав Украины.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфенов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть определенные противоречивые чувства в связи с этим обменом. С одной стороны хорошо, люди вернулись, каждый к себе, и это здорово. Но с другой стороны, должны ли мы просто так брать и надеяться на то, что есть добрая воля как с нашей стороны, так и, тем более, со стороны Украины.

Я усматриваю в этом возможность для того, чтобы Россия, к моему великому сожалению, отчасти начала реализовывать на практике путь по реинтеграции Донбасса на Украину.

Я в глубине души надеялся, что это связано со строительством потоков. Но что мы видим сейчас? «Северный» и «Турецкий» потоки в высокой степени готовности, а Москва не только не усиливает давление на Киев, но напротив – демонстрирует благожелательность.

В этих условиях у меня есть опасение, что есть прицел, чтобы в глазах общественного мнения сделать украинское руководство более пригодным для переговоров, показать, что вот идет обмен пленными, консультации, идет политическое взаимодействие, а там недалеко и до обсуждения вопроса о политическом статусе Донбасса в окончательном решении.

Если кто-то рассчитывает благодаря этому на восстановление дружбы с Западом, это наивность, нас на Западе никто за это по головке не погладит. Не будет этого повода – найдется другой повод ввести новые санкции», – уверен Парфенов.

При этом парламентарий отметил, что и сам Донбасс не желает возвращаться в Украину, которая даже не собирается выполнять подписанные Минские соглашения.

«Люди на самом Донбассе и в России все-таки видят эту ситуацию иначе. Донбасс хочет независимости, а российский народ не может себе представить, как можно взять и оттолкнуть наших людей обратно в лапы их палачам.

Украинской стороне Минские соглашения абсолютно не нужны, и она фактически открыто об этом говорит, что в лучшем случае они будут их выполнять не выполняя, то есть по форме танцевать, а по факту – проводить свою линию на абсолютно принудительное возвращение этих территорий в свои железные репрессивные тиски», – пояснил Парфенов.

По мнению депутата, такая политика Москвы должна быть пересмотрена с учетом интересов жителей республик Донбасса, пятый год живущих в состоянии войны.

«Эта политика, когда ей поддакивает действующая российская власть, не может быть поддержана, и я считаю, что здесь все здравые силы российского общества обязаны поправить российскую линию и добиваться воздействия на Киев, и не позволить наших русских людей, живущих на Донбассе, отдать на поругание тем, кто уже пять лет над ними издевается», – резюмировал Парфенов.