Обвал экономики спас Украину от кошмара, но не избавил от ужаса

25.08.2020, Киев, Игорь Петров

«Реструктуризация» внешнего долга Украины проведенная при министре финансов Наталии Яресько в 2014 году лишила страну экономических перспектив, поскольку при росте ВВП больше 3% стране приходится тратить слишком много денег на обслуживание долга.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вынуждены либо в течение 20 лет платить по этим бумагам, либо же их выкупать. То есть, выкупать долг, о котором все писали, что он списан. И в том, и в другом случае – это является дополнительным бременем для бюджета.

Следует сказать, что 125,4 миллиарда долларов, о которых речь шла в условиях (реструктуризации Яресько), и до достижения которых мы не должны платить, эта сумма была достигнута еще в 2018 году. Первые выплаты должны состояться в 2021 году, и привязаны они будут к росту ВВП в 2019 году.

он тогда как раз превысил 3% и составил 3,2%. Надо сказать, что еще абсолютно варварская была курсовая политика Национального банка, которая привела к резкому искусственную укреплению гривны в прошлом году. Она же увеличила наш ВВП в долларовом эквиваленте (тоже искусственным образом) до 154 миллиардов долларов.

Исходя из этого почти 50 миллионов по вот этим «списанных» долгам за 2019 год ближайшие месяцы Украина должна будет перечислить.

Понятно, что по итогам 2020 года в 2022 году Украине платить не придется, потому что обвал экономики совершенно очевиден, и никакого роста не будет. Но весь этот «праздник жизни» будет длиться 20 лет, и рассчитывать на то, что ВВП упадет ниже 125 миллиардов долларов с учетом инфляции самого доллара, не приходится, если только не случится совсем какой-то катастрофический сценарий.

То есть, при любом превышении роста в 3% нам придется за это платить, причем условия выписаны настолько по-иезуитски, что получается, что рост свыше 4% становится невыгоден любому действующему правительству», – заключил Сергей Саливон.