«Обвал фронта и угроза Киеву!» – укро-депутату стали поступать угрозы за информацию о положении дел под Сумами

Михаил Рябов.  
18.06.2025 17:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Депутат Верховной рады от Сумской области Александр Качура заявил сегодня на заседании, что получает угрозы после того, как обнародовал сведения о разворовывании денег, выделенных на строительство укреплений в регионе.

Качура заявил, что «наступление врага» на Сумы «не остановлено», но ВСУ удалось его «затормозить», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Верховной рады от Сумской области Александр Качура заявил сегодня на заседании, что получает...

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«Ребята из ВС все время задают вопросы о качестве фортификаций и оборонительных позиций, которые были не подготовлены военной администрацией и подрядчиками. Они присылают мне материалы, видео. Эти все материалы собраны и переданы мной в качестве заявления о совершении преступления…

И представляете, что сейчас происходит? Сейчас мне поступают угрозы после того, когда я поднял этот вопрос. Сейчас запущена кампания медийная и вкладываются десятки тысяч долларов в отношении меня в нашем регионе. Они хотят закрыть мне рот», – обрисовал Качура ситуацию со свободой слова в «цеЕвропе».

Он заявил об угрозе обрушения фронта и продвижения ВС РФ к Киеву.

«На кону стоит вопрос будущего всей страны. Сумщина – это не просто северный регион, это северный форпост Украины, который на сегодняшний день в случае ухудшения там ситуации и обвала фронта представляет угрозу столице нашего государства Киеву», – тревожится укро-депутат.

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