Обвал гривны начнётся к новому году

10.11.2018, Киев, Игорь Петров

Сразу несколько факторов позволяют прогнозировать падение курса украинской гривны в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 10 месяцев, по моим оценкам, расходная часть бюджета недофинансирована на 65 млрд грн. Это где-то 8,5% от всех расходов госбюджета. Так что эта задолженность накапливается, и она почти вся будет погашена в декабре. Деньги поступят в экономику, и это приведет к усилению девальвации – как это было в прошлые три года.

Второй момент касается недоверия инвесторов к экономической политике страны, это вывод денег нерезидентами. В этом году сумма вывода увеличится в два раза и составит где-то 3,5 млрд долларов. Этот фактор тоже будет влиять на девальвацию.

Потом усиливается и увеличивается дефицит торгового баланса, по моим оценкам, в этом году он составит порядка 12 млрд долларов по методологии Нацбанка, и это означает, что с 2015 года он увеличится уже в 3–3,5 раза. Украина – дефицитная страна. Мы производим намного меньше, чем потребляем, и приходится докупать, докупать готовую продукцию, которая гораздо дороже, чем то сырье и товары с низкой добавленной стоимостью, которые Украина экспортирует», – заявил Скаршевский.