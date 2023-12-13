Обвал Киевстара. Что это было, и кому это нужно

Внезапный капец (возможно, не смертельный) крупнейшего украинского мобильного оператора Киевстар привёл к колоссальной панике не только среди миллионов его абонентов (если быть точным – ок. 26 млн), но и среди гораздо большего числа клиентов разных банков и вообще потребителей, которые хоть как-то используют безналичные платежи. Таковых, разумеется, большинство.

Дело в том, что синхронно с КС отрубились и многие терминалы для перевода денег в супермаркетах и прочих многолюдных точках, равно как и банкоматы, завязанные на него. Причем тут же свалился на спину и Монобанк – контора, ставшая очень популярной в начале СВО. Она предлагала оформлять карточки без посещения отделений, заполнения бланков и прочей излишней бюрократии и трахамудрии. Многие украинцы на это повелись. Некоторое время блаженствовали: да, классно, сидишь себе на диване или, пардон, на горшке, чуть поклацал на смарте – и ты уже клиент. Но чем все это может закончиться (или уже закончилось?), рассмотрим позже.

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Сейчас напомним, что с утра 12 декабря пользователи Киевстара во всем Недорейхе были лишены возможности пользоваться услугами мобильной связи и интернет-доступом из-за масштабного сбоя. На дисплеях мобил и смартфонов возникла немигающая и ужасающая своей неизменностью надпись: «Только экстренные вызовы». Вскоре стали появляться менеджеры, которые с приклеенными улыбками бормотали о «некоторых технических проблемах». Тем не менее, ужасающая надпись не исчезала, а также не работал национальный роуминг. Еще чуть позднее пресс-служба компании пояснила срыв атакой хакеров.

Что за хакеры такие? Ясный пень, «российские». Эдакую мантру в очередном воззвании к обессвязившимся клиентам начали петь все глашатаи от КС. Ну и, конечно, сервильные СМИ. Вот характерный пример:

«Россияне хакнули основного телефонного оператора Украины «Киевстар», оставив всех абонентов без связи. Но россияне были бы не россияне, если бы умели думать на шаг вперед. Отрубив «Киевстар», они и себя оставили без связи. Вторая армия мира пользуется обычной гражданской связью страны, на которую напала».

Всю эту тему принялись разгонять и «патриотические» паблики, глумясь над армией РФ и проклиная ее. А тем временем топ-менеджеры и правительственные чиновники вовсю убаюкивали народ, что тут трудности сиюминутные, и скоро связь наладится. Так, вице-премьер Александр Кубраков утверждал, что «Киевстар» возобновит работу через несколько часов. Он не возобновил ни через несколько часов, ни через полтора суток. Потом президент компании, некий взлохмаченный дядька по фамилии Александр Комаров, промямлил, что «сроки восстановления сервисов «Киевстара» после масштабного сбоя пока окончательно не ясны».

Не ясны они и на момент написания этой статьи, то бишь – вечером 13 декабря. Зато все больше и больше проясняются некоторые моменты, первоначально затененные в пылу истерических пояснений возникновения аварии. Мы о них расскажем чуть ниже, а пока приведем несколько сведений о Киевстаре.

Итак, Киевстар (типа Звезда Киева) — украинская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G (LTE). Лидер среди мобильных операторов Украины по качеству мобильного интернета 2021 года.

Его сеть охватывает все города Украины, а также более 28 тыс. населенных пунктов в сельской местности, все основные национальные и региональные дороги, многие речные и морские побережья. Если вы хотели связаться, скажем, из Львова с Крымом еще в домайданные времена, главный конкурент Киевстара Водафон в горной местности связь терял, КС – нет.

По состоянию на 2020 год – крупнейший оператор мобильной связи и один из крупнейших интернет-провайдеров широкополосного доступа (услуга «Домашний Интернет»). Обслуживает около 26 млн клиентов мобильной связи и более 1 млн клиентов фиксированного широкополосного интернета. Киевстар также является одной из лидирующих компаний в сегменте OTT TV, предоставляя доступ к более, чем 250 телевизионным каналам. Теперь, после его падения, сидите, смотрите на затянутый паутиной ящик.

Киевстар владеет самой большой инфраструктурой связи на Украине — почти 40 тыс. базовых станций. Они торчат везде – и где положено, и где не положено. В том числе, вблизи жилых многоэтажек. Фирме принадлежат пять сетевых кодов: 67, 68, 96, 97, 98. Компания также предоставляет услуги FMC (конвергенция мобильной и фиксированной связи), цифровые решения — Big Datа, индустриальный IoT, мобильные финансовые сервисы Open API «Киевстар Открытый телеком», Clouds и др. (Эти продукты КС внедряет как автономно, так и в партнёрстве с крупными IT-компаниями, в частности, с Microsoft).

Вот о Clouds’е (облаках) поговорим подробнее. Как известно, программы подобного рода обеспечивают деятельность совокупных виртуальных ИТ-ресурсов. Которые включают в себя серверы, каналы связи, дисковое пространство, различное программное обеспечение, сетевое оборудование. Цель работы облачной системы — передать удаленным пользователям доступ к данным, находящимся в облаке. Этими системами по всему земному шару пользуются сотни миллионов людей, экономящих место на своих жестких дисках или не желающих оставлять на них какие-либо секретные данные.

Так вот. Еще 4 декабря стало известно, что Киевстар переходит к облачным технологиям, используемым для внедрения цифровых денег. За день до этого он подписал меморандум о сотрудничестве с ведущим провайдером облачных сервисов (AWS), где говорится о переходе платформы управления данными Киевстара к AWS.

Amazon Web Services представляет собой коммерческое публичное облако, развиваемое и поддерживаемое компанией Amazon с 2006 года. Предоставляет подписчикам услуги как по инфраструктурной модели (виртуальные серверы, ресурсы хранения), так и платформенного уровня (облачные базы данных, облачное связующее программное обеспечение, облачные бессерверные вычисления, средства разработки). То бишь – вся персональная информация пользователей Киевстара и клиентов банков, увязанных с ним, передается тому самому Амазону. Читай – США.

Некоторые из украинских аналитиков, пусть даже и не настроенных благожелательно по отношению к России, забили тревогу в правильном направлении. Например, адвокат и блогер Сергей Гула. Он заявил, что клиентам Киевстара нужно немедленно принять меры для обеспечения своей безопасности. Ибо после его падения под угрозой оказались счета, аккаунты и персональные данные десятков миллионов людей. Они могут быть слиты по всем приложениям, привязанным к киевстаровским номерам, вплоть до Телеграм и ему подобных.

Уже расхищаются миллионы со счетов, взламываются аккаунты, банковские счета. На телефоны пользователям приходят многочисленные послания от имени Киевстара с мошенническими предложениями типа восстановить счета, аккаунты, банковские карты и т.д. Люди, находясь в панике, покупаются на эти разводы, теряют деньги и пароли, их переписка становится достоянием врагов. Даже простое объявление о новогодних подарках от Киевстар, если перейти по нему по ссылке, может стать подставой.

Кому все это было выгодно? Такой вопрос мы задали нашему давнему знакомому, русскому киевлянину Андрею, физику по профессии, который в свое время работал в коммуникационных системах, связанных с первыми украинскими мобильными операторами UMC (сейчас Водафон), Лайф и Киевстар.

«Не сомневаюсь ни секунды, что все это выгодно только киевскому режиму, – уверенно говорит Андрей. – Конечно, может, российским хакерам и было бы приятно услышать похвалы за такую атаку, но вряд ли они здесь при чем. Если бы они имели такую квалификацию и возможности, то давно бы разгромили вообще всю связь и Зеленского, и его камарильи… Нет, все же, думаю, это организовано хунтой по согласованию с КС, конечно. Теперь на тайные счета зеленковской камарильи поплывут миллиарды денег сограждан, и никто концов не найдет. Вся информация о них, громадянах, поплыла туда же. И, конечно, под контролем СБУ. Знаете, раньше нередко писали в СМИ, что когда только появилась компания Киевстар, сразу же появилось и оборудование, позволяющее засекать пользователей, которые в эфире говорят «не то». Например, на определенные звуки, например, слога фамилий украинских лидеров или секретных объектов, включались системы записи. Потом все это анализировалось. Думаю, Киевстар давно в связке со спецслужбами и нынешний сбой – это маневр, позволяющий взять на контроль его пользователей, а заодно потрясти их кошельки…».

Компания Киевстар была основана и зарегистрирована на Украине в 1994 году. Тогда во многих СМИ появилась реклама: телефоны с рогами, как у нечисти. Похоже, такой нечистью она и осталась…