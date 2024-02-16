Обвал украинской обороны Авдеевки. Что известно на утро?

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Ситуация для украинского гарнизона в Авдеевке ухудшается буквально каждый час.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует поток новостей о продвижении ВС РФ в черте города.

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Так, вчера во второй половине дня был занят мощный укрепрайон «Зенит» на юге, ВСУ потеряли Донецку фильтровальную станцию на востоке, а на севере установлен российский флаг на развязке, где любили фотографироваться украинские военные.

Украинская сторона, впрочем, не признает очевидное. Например, отвечающий за Авдеевское направление командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский признал, что упорные бои идут в черте города, но назвал ситуацию «контролируемой».

«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — написал он в своем тг-канале.

А вот американская газета «Вашингтон пост», ссылаясь на источники в ВСУ, сообщила, что полное отступление подразделений киевского режима из Авдеевки, добавив, что частичный отвод уже начался из города.

Еще более пессимистичный пост опубликовал немецкий военный обозреватель «Джулиан Рёпке».

Он утверждает, что «украинская армия находится в процессе вывода», а российская армия быстро продвигается как вокруг, так и внутри города.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вчера на брифинге вину за ситуацию в Авдеевке возложил на американский конгресс, где заблокирована помощь Украине.

«У украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы, Россия посылает одну за другой волны солдат для атаки украинских позиций. Поскольку Конгресс до сих пор не принял законопроект, мы не смогли обеспечить Украину артиллерийскими снарядами, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки», – заявил чиновник.

По его словам, цена бездействия конгресса «очень велика».

«Нужно, чтобы конгресс принял законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности без дальнейших проволочек. Если республиканцы не примут меры в ближайшее время, то, что происходит сейчас в Авдеевке, может произойти и в других местах на этом фронте», – предупредил Кирби.

Признает катастрофу в Авдеевке и экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Когда шестой город подряд прое…ывается по одной и той же схеме и ничего (прописью – ничего) не меняется, где затаилось неправильное. В цифре шесть, в городах, в схемах? Помогите разобраться, я слегка запутался», – пишет он.

Вчера вечером многие указывали, что ночь станет решающей для сражения за город. Пока информация о ночных боях достаточно скупа. Военный обозреватель Борис Рожин отмечает, что ночью как в Авдеевке, так и к западу от нее продолжались бои.

«ВКС РФ активно насыпают по скоплениям ВСУ и посадкам к западу от города и по Авдеевскому коксохиму. Отмечается некоторая хаотизация действий противника. Является ли она следствием частичной потери управления – увидим уже утром… В полях к западу от Авдеевки смерть сегодня собирает большой урожай», – пишет Рожин в своем тг-канале.

Украинский паблик «ЗеРада, имеющий сотни тысяч подписчиков, обращает внимание, что такого обвала на фронте давно не было.

«Авдеевка. Такого стремительного продвижения одной из сторон мы не помним со времён отступления ВС РФ из Херсона! Не преувеличим, если скажем, что случилось обрушение. Мы его зафиксировали, когда утром появилась информация, что ВС РФ зашли в посадки за Индустриальным проспектом. Затем была истерика начштаба 3-й Штурмовой. Через пару часов появилось видео с флагом. Потом информация про сдачу двух укрепов. ВСУ отходят из крайних позиций ближе к многоэтажкам, но как-то слишком быстро, что-то случилось. Зе в обращении сказал: «Делаем всё, чтобы сберечь жизни». Значит ситуацию на земле внутри котла Штаб уже плохо контролирует. От нарратива «держим стратегические позиции» переходят к «спасли пацанов», – описывает ситуацию украинский тг-канал.

Военный блогер Юрий Подоляка полагает, что ВСУ будут пытаться пойти на прорыв.

«Судя по всему, завтра-послезавтра в Авдеевке к нам в плен попадет много раненых солдат ВСУ. То есть те, кого не удалось эвакуировать в последние дни из города. Да и сегодня ночью маловероятно, что кто-то будет брать их с собой (здоровым бы вырваться). Как и значительную часть техники», – прогнозирует Подоляка.