«Обвалять в перьях». Мураховский обрушился на паникеров, вещающих о грядущей войне

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Блогеры и диванные эксперты ежегодно пророчат начало большой войны в Донбассе, но их прогнозы не сбываются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из ведущих российских военных экспертов, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

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«Я вижу, как ежегодно в апреле, вместе с усилением обстрелов и провокаций украинской стороны, каждый раз случается весеннее обострение панических настроений. И каждый год я вижу, как в это время с «боевых диванов» нам обязательно предрекают: завтра – война. Жаль, что у нас нет какой-нибудь народный структуры, которая бы этих паникеров и прочих футурологов имела право выносить на шестах и обваленных перьями. Чтоб запомнили.

А то в Интернете память короткая. Там ведь какое действует правило: давайте сейчас хайпанём, напишем, что начинается война. Им говорят: подождите, мы же в прошлом году об этом писали. А они: но сегодня-то не писали! И понеслось…», – сказал Мураховский в интервью «Московскому комсомольцу».

Он также призвал критически относится к заявлениям как российских, так и украинских политологов, которые говорят, что к линии фронта и с одной, и с другой стороны идут военные эшелоны.

«Давайте все-таки вернёмся к трезвым рассуждениям, а не к тому, что говорится на ток-шоу. Вот украинская сторона в лице своего главнокомандующего вооруженными силами Хомчака заявляет, что Россия сосредоточила 4000 человек в районе границы. Что такое 4000 человек? Это – одна бригада», – отмечает эксперт.

«Ну, посмотрите хотя бы на протяжённость линии соприкосновения, – добавляет он, – на глубину этого театра военных действий и скажите, что там может сделать одна российская бригада против агрессивной Украины?

«Но и про Украину говорят, что она тоже сосредотачивает на границе войска?», – заметило издание.

«Вот мне прямо очень нравится этот термин «говорят»… В таком случае я тоже скажу: всегда есть конкретные военные структуры, которые оценивают такую обстановку. С нашей стороны я пока не слышал от них никаких угрожающих оценок реальной обстановки.

Тезисов о том, что украинские войска сосредотачивают ударную группировку, которая способна провести наступление против народных сил ЛНР и ДНР официально не прозвучало. Об этом говорят только блогеры, или военные эксперты. Это они заявляют, что Украина, якобы, готовит наступление. Хотя, конечно, некоторые сообщения о сосредоточении неких сил у нас есть», – резюмировал Мураховский.