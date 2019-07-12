Обвинение не смогло доказать вину Вышинского

12.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Арестованный в Киеве главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, более года находящийся за решеткой по обвинению в госизмене, в ближайшие дни может выйти на свободу.

Об этом «Известиям» рассказали представители защиты журналиста.

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«Если в понедельник суд изменит меру пресечения, то в тот же день решение должно быть реализовано. Перспективы положительного исхода большие, поскольку есть признаки, что у стороны обвинения отсутствуют доказательства. Например, обращение генпрокурора к общественности с просьбой вмешаться в процесс», – сказал адвокат Андрей Доманский.

Он уточнил, что журналист может покинуть СИЗО уже 15 июля, когда защита будет заявлять ходатайство об изменении меры пресечения на любую другую по усмотрению суда. По словам Доманского, если прокуроры вновь попросят о переносе заседания, то в интересах суда назначить дату до 22 июля — в этот день истекает срок содержания Вышинского под стражей.

В то же время другой адвокат, Дмитрий Дияментович, обращает внимание, что выход журналиста из СИЗО не означает прекращения дела.

«Есть меры пресечения альтернативные, которые обеспечат его надлежащее процессуальное поведение для того, чтобы он не влиял на свидетелей, которых по сути и нет в деле, и не убежал. Можно повесить на него электронный браслет. По состоянию на данный момент нет никаких оснований держать Вышинского под стражей», – говорит Дияментович.

Он не исключает, что Вышинский может выйти, например, под личное обязательство, залог или быть помещен под домашний арест.

По мнению адвоката, сторона обвинения из-за отсутствия каких-либо доказательств вины Кирилла Вышинского старается «не рассматривать дело по существу».

«Это просто политика и ничего больше. Как говорил сам Вышинский, «вишенка на торте в списке на обмен». Не получилось обменяться, вот и содержат его просто под стражей. А новые прокуроры рассчитывают на авось: авось поменяют, авось они уже работать не будут», — добавил защитник.

При этом он допустил, что в итоговом приговоре суд вполне может признать дело политическим, таким образом оправдав подсудимого.