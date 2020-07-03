«Обвинение» против Тачи выдвинуто исключительно для удара по Трампу – Адвокат Караджича

03.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский адвокат Горан Петрониевич, защищавший в Гаагском трибунале первого президента Республики Сербской Радована Караджича, считает, что обвинение прокуратурой Специального суда по Косово «президента» края Хашима Тачи, не более чем фарс.

Об этом юрист сообщил в специальном видеоролике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Петрониевича основанная цель провокации с «обвинением» в отношении Тачи – политический удар по действующему президенту США Дональду Трампу. Адвокат считает, что эта ситуация схожа с обвинением бывшего «премьер-министра» Рамуша Харадиная в июле 2019 года, который и по сей день остается на свободе.

«Этот Специальный суд для расследования военных преступлений в Косово был создан в Гааге по решению так называемого «парламента» Косово, и это, прежде всего, политический, а не правовой орган, – убежден Горан Петрониевич. – Поэтому ждать от него истины и приоритета закона нельзя, так же, как и бессмысленно ожидать реального приговора за совершение военных преступлений в отношении сербов и албанцев, лояльно относившихся к сербам».

Он также назвал выдвинутые судом обвинения против бывшего командира террористической Освободительной армии Косово по кличке «Змей», а ныне главы «государства» Хашима Тачи фарсом, который разыгрывает НАТО. Равно как и заявление Тачи об отставке.

«Этот суд основан НАТО и американской администрацией, которая руководила страной на протяжении последних двадцати лет, – напоминает юрист. – Он был создан, чтобы прикрыть преступления «Армии освобождения Косово», а не для того, чтобы раскрывать их и осуждать.

Эта армия сама по себе детище Североатлантического альянса, НАТО её финансировал, НАТО ее обучал и вооружал, НАТО провоцировал эти преступления против сербов.

Поэтому осудить кого-либо из албанцев или их лидеров за те преступления – все равно, что осудить и НАТО. Альянс не заинтересован в том, чтобы кто-то из косовских албанцев был осуждён. Этот специальный суд создан только для того, чтобы обмануть сербов и мировую общественность, это только средство манипуляции».

По мнению юриста, нынешний президент США Дональд Трамп нажил большое количество противников, и они не заинтересованы в мирном решении косовской проблемы. Для либералов от Демократической партии важно, чтобы представитель республиканцев Трамп не смог стабилизировать эту ситуацию, которая была создана их однопартийцами.

«Последний пример – отмена переговоров Белграда и Приштины в Вашингтоне, где планировалось обсуждать вовсе не политические, а экономические вопросы. Это настоящий срыв переговорного процесса для того, чтобы президент США в своей предвыборной кампании не получил желаемые политические очки, усадив за стол переговоров сербов и косовских албанцев», – заявил Петрониевич.

С адвокатом во многом согласен и политический аналитик Драгомир Анджелкович. В своем комментарии для «ПолитНавигатора» он подчеркнул роль Гаагского трибунала в политических играх.

«Гаага все еще остается тем, чем она была – порождением евроатлантических военно-политических структур. Но факт остается фактом: они конфликтуют друг с другом сегодня. Прошли те времена, когда Запад был однородным. Сегодня его разрывают многочисленные идеологические и геополитические разногласия от Вашингтона до Берлина и также внутри них.

В таких обстоятельствах возможны непредсказуемые события. Но вовсе не из-за справедливости, и того, что те, чьи руки окроплены сербской кровью, а из-за междоусобной вражды западных покровителей албанских террористов», – сказал эксперт.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью для «Политико», что диалог с Приштиной должен продолжаться, несмотря на обвинения в военных преступлениях Тачи.

«Мы не хотим разжигать еще больше политических или физических конфликтов между сербами и албанцами, и это лучший способ защитить безопасность сербов, живущих в Косово», – сказал Вучич, когда его спросили об обвинительном заключении против Тачи.