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Киевское руководство должно воспользоваться невозможностью создания ядерного оружия для того, чтобы клянчить у Запада выплаты.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос – нам выгоднее иметь ядерное оружие, или выгоднее остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение? Если мы восстанавливаем ядерный потенциал, будут большие проблемы с поддержкой Запада», – сказал Арестович. Он отметил, что иметь ядерное оружие могут польские паны, а не воюющая Украина. «Вот современная Польша могла бы завладеть ядерным оружием. Потому что она уже вышла на бюджет в восемьсот миллиардов, в значительной степени самостоятельная. Мощное государство, с определённой политикой, знающее, что оно делает. А нам в нашем положении лучше быть приверженцами международной системы», – добавил он.

Арестович подчеркнул, что «добровольный» отказ от ядерного оружия киевское руководство может снова и снова использовать для выпрашивания у Запада денег.

«Мы можем требовать от Запада больше компенсаций. К тому же, президент США [Билл Клинтон], пусть даже бывший, признал историческую вину запада. Это даёт нам возможности для очень сильной контригры, для апелляции к тем на Западе, кто сомневается, или говорит, что они устали. Ребята, а когда вы пилили наши бомбардировщики и отдавали наши ракеты в Россию, которыми сейчас по нам стреляют, вы не устали? Чего ж вы сейчас устали?» – добавил он.

Кроме того, бывший чиновник предложил обвинить Запад в «выращивании Путина» и всём происходящем на Украине.

«Они вырастили Путина. Они его главные апологеты и инвесторы. Путин – это фигура, целиком выращенная Западом. Путина пригласили на день рождения к Бушу, а туда не каждый американский политик может попасть, даже высокого звена. Его заочно пригласили в «Большую семёрку», где Китая нет. Его до сих пор удерживают во главе Совета безопасности ООН. И, вконце концов, они подсадили экономику на российские энергоносители. Запад несёт прямую политическую и историческую ответственность за выращивание Путина как фигуры, а кровью заплатила Украина», – резюмировал Арестович.