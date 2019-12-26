Обвиняемых в терроризме милиционеров из Мариуполя освободили в рамках подготовки к обмену

26.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Октябрьский районный суд Мариуполя изменил меру пресечения бывшим мариупольским милиционерам Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Все четверо подозреваемых входят в список на обмен, зпапланированный, по данным, озвученным в СМИ, на 29 декабря, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил адвокат подозреваемых Виталий Омельченко.

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“Изменили с содержания под стражей на личное обязательство… (также – ред.) они писали заявления, что они не против того чтобы их обменяли. Они входят в список”, – цитирует адвоката киевское издание УНН.

Напомним, речь идет о милиционерах, которым с 2014 года украинские спецслужбы пытаются инкриминировать “терроризм”. Якобы они, под руководством бывшего милиционера по прозвищу “Мангуст”, в 2014 году захватили два этажа помещения УВД в Мариуполе. Как известно, в результате провокации националистов из “Азова” в Мариуполе погибли люди и сгорело помещение городского УВД.

Отметим, в Киеве не исключают, что в списки на обмен включат экс-беркутовцев, которые проходят на Украине по сфабрикованному “делу Майдана”. Части из них уже изменили меру пресечения и отпустили из-под ареста.