«Объясните мне» – Матвиенко высмеяла решение Молдовы ввести санкции против России

Возможный выход Молдовы из СНГ не представляет никакой угрозы для организации.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой угрозы или проблем для СНГ Молдова не создает. Честно говоря, они в последние годы практически не участвовали в работе СНГ. Таким поведением Молдова сама себе создает проблемы, потому что отрезает себя от огромных возможностей по развитию экономического сотрудничества и промышленной кооперации. Она отрезает себя от рынков сбыта продукции, которая нигде, кроме СНГ, не нужна. Таким решением Молдова наносит себе огромный ущерб», – отметила глава Совфеда.

Она считает, что основной проблемой Молдовы является внутренний раскол.

«Ну какие санкции Молдова может ввести против России, объясните мне? Конечно, это политиканство и желание угодить Западу. Смешно ведь. Они вводят санкции против собственного народа. Что они откажутся от газа? Ну пусть отказываются. Навозом будут топить или соломой. Серьезно воспринимать такие демарши не следует. Пусть они сами разберутся.

Я бы посоветовала руководству Молдовы руководствоваться в своей деятельности не советами извне, а мнением своих граждан. Если такой настрой будет у Молдовы, мы готовы с ними продолжать сотрудничество. Нет – это их выбор. Они повторяют ошибку многих стран, которые сейчас кусают локти», – сказал Матвиенко.