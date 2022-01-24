«Объясните причины»: эвакуация американцев с Украины удивила ЕС

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Новости Украины

Европейский союз не планирует предписывать своим дипломатам покидать Украину из якобы предстоящего «российского вторжения».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил верховный представитель ЕС Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД Евросоюза.

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Он сообщил, что поинтересуется у госсекретаря США Энтони Блинкена, почему Госдепартамент распорядился, чтобы семьи американских дипломатов покинули Украину.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин» – заявил галва еврпоейской дипломатии.

Он призвал не «драматизировать ситуацию», поскольку идут переговоры.

Кроме того, было сказано, что Брюссель не планирует объявлять антироссийские санкции по итогам нынешней встречи, хотя процесс подготовки потенциальных ограничений идет.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.