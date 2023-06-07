«Объясню, как это вышло»: ВСУ обстреливали Каховскую ГЭС более полугода – Стешин

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В подрыве дамбы Каховской ГЭС виноваты украинские артиллеристы, которые обстреливали критически важный инфраструктурный объект из западного вооружения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, кто может стоять за подрывом Каховской ГЭС – киевские неонацисты или одна из стран НАТО.

«Если это была ДРГ, то она должна была занести туда полторы тонна взрывчатки. А плотина просматривается, там наши позиции по берегу Днепра. Объясню, как это вышло. Наши ведь с самого начала достаточно быстро заняли этот сухопутный коридор в Приазовье, единственное, на что оказались способны хохлы – это подорвать все мосты. И на правой стороне Днепра, вместе с Херсоном, наши заняли достаточно большой плацдарм для наступления на Николаев, и дальше на Одессу. Почему дальше держать не стали – это вопрос не ко мне, но они держали этот плацдарм. Укропы пытались их оттуда выбить, у них не получалось. Они поняли, что не получится их оттуда выбить. И тогда не без помощи западных советников было принято решение просто перерезать снабжение этой нашей группировке, обрушив мосты, в том числе и основную переправу по гребню плотины, это Каховская ГЭС», – рассказал Стешин.

Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно обстреливали дамбу с лета 2022 года, когда у них появились «Хаймарсы».

«И вот в начале лета у бандеровцев появились «Хаймарсы», плюс у них была своя «Ольха». И они начали бомбить Антоновский мост, Дарьевский мост, попали в автобус с детьми, который ждал переправы. В октябре я был в Новой Каховке, и я был в шоке – по сравнению с ней Донецк – это Сингапур в лучшие годы. Абсолютно мёртвый город, во всех окрестных домах стёкол и людей не было. И каждый день, утром или вечером, начинался удар по плотине Каховской ГЭС. Более полугода они без остановки долбили эту плотину, и сам город. Был день, когда на город прилетело сразу сто ракет РСЗО, представьте себе. И в итоге плотина надорвалась», – добавил военкор.

На это ведущий поинтересовался, будут ли у России доказательства на грядущем заседании Совбеза ООН, посвящённом этому вопросу.

«Плотина – это секретный объект, и журналисты там не работали, даже когда были. А совершенно напрасно они там не работали – и так все знали, как выглядела эта плотина. Зато на Каховской ГЭС надо было фиксировать деяния сволочей, которые мало того, что разрушили дорогое сооружение, но ещё и устроили экологическую катастрофу в регионе», – отметил Стешин.