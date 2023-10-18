«Объятиям Киева и Варшавы пришёл конец» – экс-посол Украины в Польше

Вадим Москаленко .  
18.10.2023 22:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Польша уже не видит большой выгоды в дальнейших «объятиях» с Украиной, и потому отношения между странами начали ощутимо холодать.

Об этом в интернет-канале украинского телеведущего Романа Скрипина заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша уже не видит большой выгоды в дальнейших «объятиях» с Украиной, и потому отношения...

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«В 2022 году поляки поняли, что нападение России на Украину это также угроза для польской безопасности. И в этой ситуации реальной угрозы наступил момент, когда отбросили все противоречия – и начали обниматься.

Но когда привыкли к объятиям, и прошло некоторое время, то появились другие проблемы, которые надо решать. А угроза уже не является такой ощутимой», – сказал бывший посол.

Он подчеркнул, что Варшава не видит смысла и выгоды в дальнейшей поддержке Украины.

«Это для нас остаётся серьёзная опасность. А поляки видят: «Окей, украинцы там себе занимаются зрадой, воюют далеко от границ с Польшей». Это уже не российские войска у Киева.

Польша очень быстро модернизировала свои Вооружённые силы за последние полтора года. Изменились также подходы НАТО в вопросах гарантий безопасности своим членам. В Польшу прислали американское оружие и войска.

То есть, они почувствовали себя в безопасности. Эта угроза отошла немножко в сторону, и опять начали проявляться эмоции. Особенно во время избирательной кампании», – подытожил дипломат.

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