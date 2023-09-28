«Объявим древними украинскими землями»: в Киеве нашли, как обойти «запрет» на применение ракет по РФ
Для формального обоснования применения западного орудия по «старым» регионам России Киев может заявить, что любая территория «исторически принадлежит древним украм».
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разберёмся с Крымом и пойдём на Приморско-Ахтарск, откуда летят эти мощные «Шахеды». И говорить, что это не украинская земля, юридически неправильно. Это ведь украинская земля, это Кубань. Именно там мы начинали завоевания, именно благодаря украинцам были захвачены эти земли.
А дальше посмотрим. Курская, Белгородская, Брянская области – это тоже украденная Украина. Вспомним 1918 год, когда благодаря пану Щорсу мы потеряли часть своего севера. Можем вернуть и это», – сказал Кривонос.
Спасибо!
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