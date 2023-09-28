«Объявим древними украинскими землями»: в Киеве нашли, как обойти «запрет» на применение ракет по РФ

Вадим Москаленко.  
28.09.2023 13:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для формального обоснования применения западного орудия по «старым» регионам России Киев может заявить, что любая территория «исторически принадлежит древним украм».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для формального обоснования применения западного орудия по «старым» регионам России Киев может заявить, что любая...

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«Разберёмся с Крымом и пойдём на Приморско-Ахтарск, откуда летят эти мощные «Шахеды». И говорить, что это не украинская земля, юридически неправильно. Это ведь украинская земля, это Кубань. Именно там мы начинали завоевания, именно благодаря украинцам были захвачены эти земли.

А дальше посмотрим. Курская, Белгородская, Брянская области – это тоже украденная Украина. Вспомним 1918 год, когда благодаря пану Щорсу мы потеряли часть своего севера. Можем вернуть и это», – сказал Кривонос.

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