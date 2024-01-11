«Объявим изменникам и конфискуем бюджеты» – в Раде предложили устроить ревизии регионов

Киевскому руководству пора начать рейды на региональные администрации, устраивать ревизии, объявлять изменниками, и конфискованными средствами закрывать дыры в бюджете.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил бывший член «ОПЗЖ», депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году местные бюджеты увеличили свои доходы почти до 442 миллиардов гривен, добавив 44 миллиарда гривен доходов.

Мы стали свидетелями, куда тратились эти средства. Злоупотребления в этой сфере продолжают процветать. Местные администрации на прифронтовых, а в некоторых случаях и временно оккупированных территориях, выделяли средства на приобретение какой-то непонятной техники, проводили не первоочередные ремонтные работы и выплачивали себе заработную плату с 200% премиальных, фактически не выполняя никакой работы.

В то время, когда мы все стоим почти на коленях перед нашими партнерами, умоляя предоставить нам крайне необходимые финансы для борьбы», – возмутился депутат.