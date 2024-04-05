«Объявим свою победу»: в Киеве предложили финский сценарий прекращения войны

Вадим Москаленко.  
05.04.2024 08:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Финляндия


Украинскому руководству стоит воспользоваться финским опытом и отказаться от потерянных территорий, но на весь мир объявить о победе над большой Россией.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководству стоит воспользоваться финским опытом и отказаться от потерянных территорий, но на весь...

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«В чём финский опыт может быть характерен для Украины. Финляндия в 1940 году с треском проиграла войну Советскому Союзу. Потеряла огромные территории, чуть ли ни четверть всей Финляндии, они отошли к СССР.

Но при этом во все учебники вошёл тезис, что Финляндия одержала победу над Советским Союзом. Этот тезис там вбивается со школьной скамьи», – сказал Бондаренко.

«Приблизительно этот опыт может быть ценен для Украины – потеря территорий с одновременным объявлением на весь мир, что Украина выиграла», – добавил он.

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