Объявив Путина коммунистом, Жириновский тут же остался без штанов

14.09.2021 17:18 (Мск), Москва, Елена Острякова

Конфуз приключился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время дебатов на телеканале ТВЦ – с него сползли штаны.

Жириновский по своему обыкновению обличал коммунистов, а заодно и правящую партию.

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«Путин – коммунист, Мишустин – коммунист. Все правительства министры, все губернаторы, они так сказать коммунисты. Вы сегодня доказываете, что кто-то вам…», – тут оратору пришлось сделать паузу, поскольку штаны начали сползать.

«…устроил капитализм», – завершил тираду Жириновский, оправившись.

Пресс-секретарь политика предложил альтернативную версию инцидента, обвинив во всем звукооператора ТВЦ.

«Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали», – сказал Александр Дюпин.

Политолог Марат Баширов счел происшествие на дебатах символичным.

«Хотел написать про брюки Жириновского, но сдержусь и без меня видео станет вирусным. Уходить всегда надо вовремя иначе тебя таким и запомнят – дряхлым стариком со спущенными штанами», – написал Баширов в своем телеграм-канале.