Объявив войну России, Украина сильно подставит своих партнеров – киевский адвокат

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Официальное объявление Украиной войны России приведет к непредсказуемым последствиям. В этом случае нынешним западным спонсорам Украины придется определяться – или тоже объявлять войну, или придерживаться нейтралитета.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил адвокат Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос идет в политическом поле, политическом аспекте… Почему у нас не совсем соответствующее законам Украины, Конституции Украины постоянное продолжение особого периода военного положения, которое не предусмотрено Конституцией, такого нет. Вопрос объявления войны поставит наших партнеров перед выбором, на чьей они стороне. Тогда уже нельзя будет Украине прокачивать газ в Европу, тогда уже нельзя будет платить стране-террористу, которая захватывает территорию суверенного государства, какие-то деньги. Украина объявила войну – что делать Польше, что делать Германии, что делать США, тоже объявлять войну? Или соблюдать нейтралитет? Здесь все идет в международном праве, и мы видим, что международное право полностью уничтожено», – переживал Кравец.