Объявлен дефолт «Нафтогаза»: Отопление Украины зимой теперь по ленд-лизу?

27.07.2022  00:35 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Правительство Украины не дало разрешения компании «Нафтогаз» на выплату держателям еврооблигаций. Поскольку крайний срок выплат истёк 26 июля, это означает дефолт.

Менеджмент «Нафтогаза» в распространенном пресс-релизе возлагает всю ответственность на Кабмин, настаивая, что у компании были необходимые средства на счетах.

Правительство Украины не дало разрешения компании «Нафтогаз» на выплату держателям еврооблигаций. Поскольку крайний срок...

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«Поскольку неисполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, Кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023», – говорится в сообщении компании.

Экономист Александр Дудчак иронично прокомментировал ситуацию для «ПолитНавигатора»:

«Пушистый северный зверь приходит во время жаркого лета. То, о чём так долго говорили  ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶и̶ все трезвомыслящие наблюдатели за происходящим на Украине, свершилось. Карточный домик украинской экономики начинает рушиться.

Не обошлось без участия в процессе глобальных финансовых структур. На прошлой неделе украинский Минфин просил кредиторов подождать два года с выплатами Украины по долгам. МВФ отказал в вежливой форме, заявив, что «Украина «аккуратно» обслуживает внешний долг и стране не нужны отсрочки платежей».

«Нафтогаз» в начале июля также попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям на общую сумму 1,4 млрд долларов на два года. Консультанты рекомендовали держателям облигаций отклонить просьбу…

«Нафтогаз» – одна из системообразующих компаний для украинской экономики. Симптомообразующая.

Что дальше? Понятно, что кредиты, выдаваемые Западом Украине под войну с Россией, никто не рассчитывал вернуть. Но это – уже откровенный «слив».

Значит, наступает время переформатирования Украины… «Гори, гори ясно»?

Вот, только вопрос, а как же быть с «газом по ленд-лизу»? Кто будет этим заниматься после дефолта?» – уточняет перспективы Дудчак.

Телеведущий Максим Равреба, вынужденный покинуть Киев в 2014 году, обращает внимание, что простить газовые долги могли бы в Москве, но не на Западе.

«Будет много букв о том, что дефолт технический, политический, специфический и электронно-вычислительный. Перевод с украинской мовы на русский язык звучит так: денег у «Нафтогаза» нет, платить кредиторам он не может. Были бы в Таможенном союзе, СНГ, ЕАЭС и прочем ОДКБ, съездили бы в Москву, выпили шампанского «Кристалл» и получили отсрочку с маржой.

В ЕС так нельзя…

Кабмин объявил, что берет все на себя. Что это значит? Просят у дяди Сэма газовый ленд-лиз. Но в США, чтоб лендлизать дяде Сэму – треба заслужить», – иронизирует Равреба.

 

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