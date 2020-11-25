26.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вандализм, Дзен, Литва, нацизм, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал
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Объявлена награда за информацию о вандалах, осквернивших в Литве свастиками могилы советских солдат


В Литве надругались над могилами советских воинов, похороненными на братском кладбище в Обялай.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».

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«В Литве осквернили братское кладбище советских воинов в Обяляй. В Прибалтике регулярно оскверняются не только памятники советского времени, но даже места захоронения», – отмечается в сообщении.

На опубликованных снимках видно, что на могилах нарисовал свастику.


На скандальный инцидент отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков, в своем блоге охарактеризовав вандалов как «конченных ублюдков».

Он требует от властей Литвы реального расследования с наказанием виновных. Также рассказал о поиске общественной организации, которая могла бы ухаживать за могилами, поскольку нет доверия к литовским властям, не сумевших уберечь могилы от надругательства.

«В-третьих, лично я, сам по себе, объявляю награду в 50 тысяч рублей за информацию о тех людях, которые это сделали. Учтите – мне нужны будут не просто сведения, а сведения, которые можно проверить и доказательства, чтобы не радовать жуликов и провокаторов. К этой частной инициативе предлагаю присоединиться всем желающим, чтобы она не была моей личной идеей, а стала инициативой общественной. Здорового общества, которое не желает, чтобы могилы его солдат оскверняли какие-то ублюдки», – подчеркнул Примаков.

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