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23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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Обьявлена охота на ключевых порохоботов, разжигателей ненависти и войны

Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал новое направление в работе своей группы юристов – преследование пропагандистов, информационно обслуживавших режим Порошенко, занимавшихся пропагандой ненависти и войны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.

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“Друзья, в рамках большого уголовного дела о создании преступной организации нужно будет также идентифицировать всех ключевых порохоботов, установить источники их финансирования и происхождения средств, степень участия и место в иерархической системе преступной группировки.

Нужно будет исследовать роль подозреваемых в разжиганиии ненависти и пропаганде войны, контакты с чиновниками и уплату налогов с полученных от окружения Порошенко средств.

Для расследования этой категории будет достаточно небольшой следственной группы из-за однотипности и схожести преступлений”, – написал Портнов.

Ранее видеоблогер Шарий пообещал “догонять” пропагандистов времен Порошенко, чтобы они ответили за призывы “убивать людей” и навешивание ярлыков на оппонентов. В этой связи Шарий назвал фамилии Айдера Муждабаева, мэра Днепропетровска Бориса Филатова, боевиков группировки С14, одесского экс-правосека Сергея Стерненко и других.

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