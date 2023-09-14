Объявление войны России грозит Украине потерей союзников

Официальное объявление войны России со стороны Украины может привести к потере союзников.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермолаева, если Киев решится на этот шаг, то это будет автоматически означать, что все страны, помогающие ему, также будут в состоянии войны с Россией и превратятся в цели.

«Война – это штука экстерриториальная, причем, она означает, что и от Украины можно ожидать экстерриториальных действий, и Россия – теперь нет никаких даже формальных [ограничений] планировать. Но самое важно другое – это мобилизационный механизм в полный рост, без стыдливых переходных, полускрытых, и действие всех положений доктрины национальной безопасности, военной доктрины России, которая открывает опцию ядерного оружия.

Я знаю, что у нас по сегодняшний день, и на то есть основания, убеждение, что у русских есть, но они не будут. Но дело в том, что, с точки зрения мирового баланса сил и правил поведения с ядерным оружием, можно даже не нажимать кнопок, но дать себе право разворачивания, создания новых периметров безопасности. Потому что состояние войны сразу ставит второй вопрос – кто кому союзник.

До сегодняшнего дня все наши партнеры, друзья, с которыми мы наподписывали кучу документов, связанных с военной помощью, военно-технической, боеприпасы, финансы – это была помощь против агрессора, с которым еще не в состоянии войны, нет необходимости определяться в статусе отношений в этой помощи», – сказал эксперт.