Объявление войны России грозит Украине потерей союзников
Официальное объявление войны России со стороны Украины может привести к потере союзников.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Ермолаева, если Киев решится на этот шаг, то это будет автоматически означать, что все страны, помогающие ему, также будут в состоянии войны с Россией и превратятся в цели.
«Война – это штука экстерриториальная, причем, она означает, что и от Украины можно ожидать экстерриториальных действий, и Россия – теперь нет никаких даже формальных [ограничений] планировать. Но самое важно другое – это мобилизационный механизм в полный рост, без стыдливых переходных, полускрытых, и действие всех положений доктрины национальной безопасности, военной доктрины России, которая открывает опцию ядерного оружия.
Я знаю, что у нас по сегодняшний день, и на то есть основания, убеждение, что у русских есть, но они не будут. Но дело в том, что, с точки зрения мирового баланса сил и правил поведения с ядерным оружием, можно даже не нажимать кнопок, но дать себе право разворачивания, создания новых периметров безопасности. Потому что состояние войны сразу ставит второй вопрос – кто кому союзник.
До сегодняшнего дня все наши партнеры, друзья, с которыми мы наподписывали кучу документов, связанных с военной помощью, военно-технической, боеприпасы, финансы – это была помощь против агрессора, с которым еще не в состоянии войны, нет необходимости определяться в статусе отношений в этой помощи», – сказал эксперт.
«Если мы вступаем в войну, отношение всех, кто нам помогает, приобретают либо характер союзнический, либо вступают в силу другие нормы, что такие структуры, как МВФ и другие международные организации, а также национальные правительства не будут оказывать помощь, если страна в состоянии войны.
Потому что это состояние несет уже им риск, они могут стать союзником, а, значит, стать частью арены военных действий. Вот перед какой проблемой встанут все страны, которые сейчас являются нашими друзьями, партнерами, союзниками. Будут ли они союзниками в войне, а, значит, нашими военными союзниками, а, значит – целью врага?», – заявил Ермолаев.
Спасибо!
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