Объявление войны Украине отменяется – для чего экстренно собирается Госдума

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Во вторник разрешилась интрига с экстренным заседанием Госдумы, на которое депутатов собирают, несмотря на летние каникулы. Изначально выдвигались версии вплоть до объявления войны, но дело оказалось в другом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Мантурова одиннадцатым вице-премьером. При этом он сохранил за ним должность главы Минпромполитики. Согласно новой Конституции, кандидатуру Мантурова должна одобрить Госдума, которая неожиданно и была созвана на внеочередное заседание 15 июля.

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«А кто вообще придумал отпускать депутатов в отпуск во время СВО? Неделю потеряли, а Мантуров мог уже пахать в новой должности… Введение ещё одной должности вице-премьера и назначение (будущее, хотя мало кто сомневается) Мантурова – это донастройка правительства под текущие обстоятельства санкций и их последствия, СВО, новые мировые кооперации и транспортные коридоры. При всей технической цели указ президента задаёт новый вектор в работе правительства: быстрее, выше, сильнее», – прокомментировал назначение политолог Марат Баширов в своем ТГ-канале.

«Причина назначения Мантурова очень проста. Надо быстро делать БПЛА и много еще чего. Министр промышленности получает для этого статус вице-премьера, чтобы его распоряжения были приказами для многих других министров и губернаторов. Просто повышается уровень административного ресурса. Правильное, простое, не политическое, а управленческое решение», – считает политолог Сергей Марков.

Их либеральный коллега Илья Гращенков пишет, что назначение должно было состояться еще до начала СВО, но было отложено, «когда выяснилось, как реально обстоит дело с «технологическим суверенитетом».

«Мантуров будет полностью отвечать за импортозамещение. Его могли уравновесить «силовым» министром вроде Дюмина. Но этого не произошло. В любом случае, есть мнение, что правительству Мишустина дан карт-бланш до сентября, и оно должно справиться с импортозамещением и сохранением рыночной экономики. Если этого не произойдет, сразу после 11 сентября может быть назначено новое правительство, во главе которого может встать либо Собянин (либерально-мобилизационная модель по типу «ковидной»), либо Патрушев (социально-распределительная мобилизационная модель), либо кто-то иной. Выбор между НЭП 4.0 и Госплан 2.0 пока не сделан президентом», – написал Гращенков.