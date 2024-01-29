«Объявленная «Стратегическая оборона» – задача сложная, если вообще возможная» – Бортник

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Для того, чтобы построить оборонительную линию по всему фронту и насытить её войсками, Украине нужно 50 миллиардов долларов и 2,5 миллиона солдат.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест обратил внимание на «тревожные статьи» в западных СМИ. Так, издание Telegraph опубликовало прогноз, что Россия через 3 года обгонит Запад по ВПК. А The Washington Post пишет, что «никто уже в США особо не хочет, чтобы Украина куда-то наступала и чего-то освобождала, они нацелены, чтобы отбить атаки РФ и сохраниться хотя бы так, как есть».

«Знаете, как в той истории – да не очень-то хотелось», – иронично прокомментировал Бортник.

Он подчеркнул, что Украина не может сейчас наступать.

«Нет ресурсов, нет людей, нет вооружений. Какое наступление? Ещё какие-то локальные контратаки в рамках нескольких десятков километров – да, всё остальное – нет. Правительство Украины на прошлой неделе выделило 500 миллионов долларов на строительство «линии Зеленского». Или «линии Залужного» – посмотрим, кто её достроит, того она и будет называться. Потому что начать – не кончить», – отметил политолог.

Он добавил, что Украина переходит к стратегической обороне, но это тоже опасная фаза.

«Противник владеет инициативой, а при беспрецедентной линии фронта в 1200 километров (последний раз такая линия фронта была во Второй мировой войне), на всю эту длину построить оборонительную линию и насытить её войсками – крайне сложно решаемая задача. Если вообще возможная. Для этого нужно не 500 миллионов, а 50 миллиардов долларов, и даже не армия в один миллион человек, которые к тому же воюют, а миллионов два с половиной. Поэтому весь этот год мы будем исходить из стратегической обороны, Конечно, если что-то не случится в России или не случится какое-то чудо на Днепре, условно говоря», – заключил Бортник.