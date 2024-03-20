Объявленной помощи Запада не хватит даже на треть расходов Украины – Чаплыга

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США могут выделить Украине относительно небольшую сумму помощи, которой хватит едва ли ещё на несколько месяцев войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил покинувший Украину киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам что-то дадут. Потому что из тех 50 миллиардов, о которых говорят, 30 – это компенсация уже потраченных американцами денег на вооружение. То есть, это самим себе. Во всех раскладах 30 шло самими себе, чтобы закрыть свои дыры. Это под нас, но не нам. Ещё я думаю, что миллиардов 5-10 они дадут на новое вооружение. Может быть, на бюджет дадут 10 миллиардов, но тут я сомневаюсь. Это сомнительная часть», – сказал Чаплыга.

Он возмутился, что сейчас западной помощи не хватает даже чтобы закрыть треть потребностей Украины, и возможные поставки из США не изменят ситуацию.

«Европа нам продекларировала 50 миллиардов, из которых реально дала 39, но 11 там – это погашение процентов, чтобы мы потом вернули не 50, а 39. Если мы 40 миллиардов поделим на четыре года, это чуть меньше миллиарда в месяц, при том, что нам нужно 3,5 миллиардов. И по факту на сейчас, мы закрываем 1 миллиард из 3,5. То есть, у нас 2,5 миллиарда в нигде. Я очень сомневаюсь, что США дадут нам эти 10 миллиардов. В чём я условно сомневаюсь, то есть скорее всего выделят, это 30 милллиардов самим себе на покрытие прошлых, и 5-10 миллиардов на новые поставки, но весьма ограниченные. То есть, это не будет идти речь о чём-то, что реально могло бы изменить картину мира. Я бы вообще не уделял внимания тому, выделят нам что-то США или нет, потому что речь идёт о них самих, нам с этого ни холодно, ни жарко», – подытожил политолог.