Объявленные учения НАТО опасны: авиация остаётся слабым звеном в нашей ядерной триаде – Васильев

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Начавшиеся в Северной Европе учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с отработкой запуска ядерных бомб с самолетов неядерных держав представляют для России большую угрозу.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза достаточно серьёзная. И страны, которые участвуют в этом, нужны для рассредоточения. Есть 6 основных военных баз, они прописаны в полетных заданиях наших средств ядерного сдерживания как основные военные цели. А когда к ним добавляются ещё 20-30, то возникает сложность, потому как надо уничтожить самолеты еще на этапе взлёта. Плюс, может быть синхронный удар самолётами и основными силами. Это крайне опасно. Не факт, что получится отразить даже обычный авиационный налёт, чтобы не прорвался ни один самолёт», – отметил эксперт.

Он напомнил, что у НАТО перевес в авиации, и действует протокол комплексной атаки с подавлением ПВО для проникновения самолётов F-16 и F-35.

«В нашем «ядерном щите» основная компонента не воздушная – в первую очередь грунтовые комплексы типа «Ярс» и «Тополь», отчасти шахтные и морские. Авиационная компонента у нас откровенно слабовата и далеко не отвечает той триаде, которая есть у противника. Поэтому учения представляют серьёзную угрозу. Скорее всего, это элемент давления. Они показывают, что готовы к серьёзному шагу. Цель – сохранить Украину хоть в каком-то виде, добиться заморозки конфликта, чтобы перезагрузить власть в Киеве. Пусть с урезанными границами, с сокращением человеческого ресурса, но сохранить токсичное русофобское ядро», – уверен Васильев.

Ответный удар России, по мнению эксперта, станет подарком Китаю, который станет гегемоном.

«Надо помнить, что в случае, если американцы решат самоубиться о Россию, то победителем станет Китай. Американцы прекрасно это понимают, и у них тоже есть свои ограничивающие линии», – заключил Васильев.