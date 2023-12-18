Объявленный в розыск Ярош угрожает: «Война придет к каждому русскому»

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина будет усиливать дальние удары по российским тылам, чтобы война коснулась каждого жителя РФ.

Об этом в интервью шеф-редактору антироссийского пропагандистского сайта «Левый берег» Соне Кошкиной заявил командир «Украинской добровольческой армии», боевик-националист Дмитрий Ярош, объявленный Россией в розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет усиливать дальние удары по российским тылам, чтобы война коснулась каждого жителя РФ....

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Ярош порадовался терактам и диверсиям, которые совершают украинские спецслужбы как в Крыму, так и в глубине территории Российской Федерации.

«Насколько приятно смотреть, когда наши спецслужбы и так далее проводят удары массовые по Крымскому полуострову, по российской территории, по законным военным целям. Наша Служба безопасности, кажется, вообще чудеса делает – по БАМу бьет. Это же супер.

Их нужно бить в своей будке, так сказать, чтобы они тоже понимали, что война придет к каждому русскому. И так будет, я убежден – мы будем усиливать это направление по дронам», – заявил Ярош.

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