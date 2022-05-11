Объявленный в уголовный розыск Невзоров надеется, что Россию «удалят» с карты мира

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Сбежавший из России и подвергшийся уголовному преследованию за распространение фейков журналист Александр Невзоров* продолжает очернять некогда родную страну.

В своем Telegram-канале « Невзоров » (ссылка на СМИ иноагента) журналист опубликовал новость, что Российскую Федерацию могут внести в США в список стран-спонсоров терроризма. Инициатором выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пэлоси, известная своей русофобской политикой.

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Невзоров* радуется, что если соответствующее решение будет принято, то Россию можно будет стереть с карты мира.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Если клич Нэнси Пэлоси будет услышан и Россию признают «страной-спонсором терроризма» (к чему, собственно, и идёт), то с карты мира ее можно будет удалять», — написал Невзоров*.

Не обошел стороной Невзоров* и высокую поддержку действий президента Владимира Путина со стороны российских граждан. По его мнению, сейчас в России «дожигаются» остатки оптимизма и веры в Путина. Однако, если верить независимым опросам, доверие к главе РФ среди граждан лишь продолжает расти.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Сейчас в России дожигаются последние остатки местечкового оптимизма и веры в Путина. Дожигаются ярко и жарко. 80% населения греются у этого огня», — пишет журналист.

Ранее Невзоров* осудил проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и сбежал из России. В одном из последних выступлений он позволил себе насмехаться над жертвами Донбасса , которые погибли от рук украинских военных за последние восемь лет геноцида.

Напомним, СМИ неоднократно рассказывали о тесных связях Невзорова* с действующим губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время его предвыборной кампании в 2019 году журналист выступал в роли политического консультанта в штабе будущего главы города. Позднее представители Смольного удалили подобную информацию из Сети.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.