Объявлено официально: Украина намерена сделать Донбасс безлюдным

02.08.2022  10:51 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина планирует переселить из Донецкой области порядка двухсот тысяч человек.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила министр по вопросам «реинтеграции» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина планирует переселить из Донецкой области порядка двухсот тысяч человек. Об этом в эфире...

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По мнению чиновницы, эвакуироваться нужно немедленно, не дожидаясь боевых действий на этих территориях.

«Мой призыв: нужно эвакуироваться, нужно эвакуироваться сейчас, в теплые месяцы и не ждать осени, когда потом будет намного сложнее это сделать в силу боевых действий и того, что мы не сможем дать тепло людям в их дома.

Эвакуировать нужно более 200 тысяч человек, и среди них много тысяч – это дети. Мы понимаем, что среди них есть маломобильные, что есть люди престарелого возраста, женщины с детьми, часто это многодетные семьи. Для таких людей есть поезда, специальный транспорт…

Обязательность эвакуации именно в том, что люди боятся неизвестности, не хотят ехать, думают, что обойдется, думают, что переждут, ищут печки, но не понимают, что света может не быть и воды может не быть. Именно поэтому мы говорим эвакуироваться сейчас, не дожидаясь», – заявила Верещук.

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