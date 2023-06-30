Объявлено официально: Украина упустила свой шанс на мир. Теперь условия РФ будут другими

Анатолий Лапин.  
30.06.2023 10:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина упустила шанс на мир в марте прошлого года. Теперь условия для нее будут совершенно другими.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил постпред России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина упустила шанс на мир в марте прошлого года. Теперь условия для нее будут...

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По словам дипломата, победить Россию – это безумный расчет Украины и ее западных кураторов.

«Договориться с Россией о мирном сосуществовании и стать нейтральным не угрожающим никому внеблоковым государством западные страны Украине в марте прошлого года не дали. Вместо этого они всячески вооружают эту страну в безумном расчете на то, что она сумеет победить Россию», – сказал дипломат.

Он отметил, что поставляемая «западная техника сгорает, украинской и другой старой советской у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».

«Теперь, после того как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», – подчеркнул Небензя.

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