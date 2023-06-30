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Украина упустила шанс на мир в марте прошлого года. Теперь условия для нее будут совершенно другими.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил постпред России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, победить Россию – это безумный расчет Украины и ее западных кураторов.

«Договориться с Россией о мирном сосуществовании и стать нейтральным не угрожающим никому внеблоковым государством западные страны Украине в марте прошлого года не дали. Вместо этого они всячески вооружают эту страну в безумном расчете на то, что она сумеет победить Россию», – сказал дипломат.

Он отметил, что поставляемая «западная техника сгорает, украинской и другой старой советской у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».

«Теперь, после того как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», – подчеркнул Небензя.