Объявлено официально: Запорожская АЭС будет работать под контролем России

05.10.2022  15:58 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Энергетика


Запорожская атомная станция будет работать под руководством российских профильных ведомств, поскольку находится на территории РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запорожская атомная станция будет работать под руководством российских профильных ведомств, поскольку находится на территории...

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По словам дипломата, в ближайшее время Москву посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым будет обсуждена безопасная работа станции.

«Я подтверждаю сообщения о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. Это будет уже в ближайшие дни.

Вопрос, естественно, важный и осуществляется эта поездка в развитие той поездки, которую он совершил на ЗАЭС, которую мы всегда поддерживали и выражали сожаление о том, что наша четкая позиция в течение трех месяцев заматывалась секретариатом ООН со ссылкой на всякие аргументации, в том числе аргументацией безопасности», – сказал замминистра.

«Вы знаете, что он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждаются экспертами. Задача – ядерная безопасность, исключение обстрелов Запорожской АЭС, которые ведет украинская сторона, и нормальное функционирование ЗАЭС, которая находится сейчас на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств», – заявил Вершинин.

Напомним, в России профильным ведомством, отвечающим за работу АЭС, является в том числе компания «Росатом».

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