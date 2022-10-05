Объявлено официально: Запорожская АЭС будет работать под контролем России

Запорожская атомная станция будет работать под руководством российских профильных ведомств, поскольку находится на территории РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, в ближайшее время Москву посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым будет обсуждена безопасная работа станции.

«Я подтверждаю сообщения о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. Это будет уже в ближайшие дни.

Вопрос, естественно, важный и осуществляется эта поездка в развитие той поездки, которую он совершил на ЗАЭС, которую мы всегда поддерживали и выражали сожаление о том, что наша четкая позиция в течение трех месяцев заматывалась секретариатом ООН со ссылкой на всякие аргументации, в том числе аргументацией безопасности», – сказал замминистра.