Объявлено официально: Запорожская АЭС будет работать под контролем России
Запорожская атомная станция будет работать под руководством российских профильных ведомств, поскольку находится на территории РФ.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
По словам дипломата, в ближайшее время Москву посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым будет обсуждена безопасная работа станции.
«Я подтверждаю сообщения о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. Это будет уже в ближайшие дни.
Вопрос, естественно, важный и осуществляется эта поездка в развитие той поездки, которую он совершил на ЗАЭС, которую мы всегда поддерживали и выражали сожаление о том, что наша четкая позиция в течение трех месяцев заматывалась секретариатом ООН со ссылкой на всякие аргументации, в том числе аргументацией безопасности», – сказал замминистра.
«Вы знаете, что он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждаются экспертами. Задача – ядерная безопасность, исключение обстрелов Запорожской АЭС, которые ведет украинская сторона, и нормальное функционирование ЗАЭС, которая находится сейчас на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств», – заявил Вершинин.
Напомним, в России профильным ведомством, отвечающим за работу АЭС, является в том числе компания «Росатом».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.