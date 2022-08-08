Объявлено официально: Запорожская область проведет референдум о воссоединении с Россией

08.08.2022  16:12 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Власти освобожденной части Запорожской области объявили о подготовке к референдуму о воссоединении с Россией.

Об этом в рамках форума движения «Мы вместе с Россией» заявил глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти освобожденной части Запорожской области объявили о подготовке к референдуму о воссоединении с Россией....

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По его словам, резолюция была единогласно поддержана участниками форума, в котором приняли участи более 700 делегатов.

«Мною подписано распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области приступить к проработке вопроса организации проведения Референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией», – сообщил Балицкий в своем блоге.

 

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