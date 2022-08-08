Объявлено официально: Запорожская область проведет референдум о воссоединении с Россией
08.08.2022 16:12 (Мск), Москва
Власти освобожденной части Запорожской области объявили о подготовке к референдуму о воссоединении с Россией.
Об этом в рамках форума движения «Мы вместе с Россией» заявил глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, резолюция была единогласно поддержана участниками форума, в котором приняли участи более 700 делегатов.
«Мною подписано распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области приступить к проработке вопроса организации проведения Референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией», – сообщил Балицкий в своем блоге.
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