«Обязанностей никаких, зато прав выше крыши!» – Трухан о новой Конституции «под Лукашенко»

Александр Лукашенко лукавит, анонсируя реформу Конституции Белоруссии, которая, якобы, должна кардинально поменять модель власти в бывшей советской республике. Батька по-прежнему сохранит неограниченные полномочия.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, комментируя планы по наделению Всебелорусского народного собрания конституционным статусом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко уже получил право принимать декреты, которые имеют силу закона. И я не увидел, что они это снимают в Конституции, посмотрим.

Типа декрета о лесозаготовке и так далее, где он даже судам дает задачу, как им решения выносить. Уже нарушен это баланс между исполнительной, законодательной властью.

Но даже не в этом дело. Куда, в какую из этих ветвей власти втискивается Всебелорусское народное собрание? Объясните мне, куда эта шестеренка ставится, в какую из ветвей независимых по определению ветвей власти она входит? То есть, она становится нахлобучкой над всеми тремя.

Теперь возникает вопрос – они говорят, это всенародное представительство. Ребята, а у вас парламент – не всенародное представительство?.. Тогда что у вас получается, нижняя палата парламента, она уже не народное представительство, если Всебелорусское народное собрание – это всенародное. Или то народнее? Вот этот маразм как вы собираетесь изживать?..

Кто будет избран в ВНС? Где будет Лукашенко, который будет сидеть (там)? Вообще святое дело – обязанностей никаких, зато прав выше крыши. Батька белорусского народа, блин!» – заявил Трухан.