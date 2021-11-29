«Обязанностей никаких, зато прав выше крыши!» – Трухан о новой Конституции «под Лукашенко»

29.11.2021  15:03 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Белоруссия, Дзен, Политика


Александр Лукашенко лукавит, анонсируя реформу Конституции Белоруссии, которая, якобы, должна кардинально поменять модель власти в бывшей советской республике. Батька по-прежнему сохранит неограниченные полномочия.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, комментируя  планы по наделению Всебелорусского народного собрания конституционным статусом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Александр Лукашенко лукавит, анонсируя реформу Конституции Белоруссии, которая, якобы, должна кардинально поменять модель власти...

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«Лукашенко уже получил право принимать декреты, которые имеют силу закона. И я не увидел, что они это снимают в Конституции, посмотрим.

Типа декрета о лесозаготовке и так далее, где он даже судам дает задачу, как им решения выносить. Уже нарушен это баланс между исполнительной, законодательной властью.

Но даже не в этом дело. Куда, в какую из этих ветвей власти втискивается Всебелорусское народное собрание? Объясните мне, куда эта шестеренка ставится, в какую из ветвей независимых по определению ветвей власти она входит? То есть, она становится нахлобучкой над всеми тремя.

Теперь возникает вопрос – они говорят, это всенародное представительство. Ребята, а у вас парламент – не всенародное представительство?.. Тогда что у вас получается, нижняя палата парламента, она уже не народное представительство, если Всебелорусское народное собрание – это всенародное. Или то народнее? Вот этот маразм как вы собираетесь изживать?..

Кто будет избран в ВНС? Где будет Лукашенко, который будет сидеть (там)? Вообще святое дело – обязанностей никаких, зато прав выше крыши. Батька белорусского народа, блин!» – заявил Трухан.

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