Обычный порох оказался сверхсложной задачей для украинской оборонки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская военная промышленность не может выпускать артиллерийские снаряды, потому что страна не производит и порох, необходимый для боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Туки, речь может идти разве что о производстве болванок для снарядов.

«Что касается артиллерийских снарядов, то одной из основополагающих составляющих как патронов для стрелкового оружия, так и артиллерийских снарядов, является порох. Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК. Я очень хотел бы ошибаться, но по информацию, которую я имею, мы еще до сих пор не имеем возможности производить огромную номенклатуру порохов, которые необходимы именно для производства артиллерийских снарядов. Так что, скорее всего, речь идет о том, что мы будем производить гильзы, возможно, даже капсули, возможно, речь идет не о снаряде, а именно о боеголовке, которая летит», – заявил Тука.