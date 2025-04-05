Обыграть Трампа на его же поле: Украина наняла в США команду юристов – топить «ресурсную сделку»

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Интересные подробности возни вокруг сделки Украины и США по доступу к недрам приводит британская The Financial Times. Если верить ее публикации, Киев расследует утечку информации о сделке с американскими минералами с помощью проверок на детекторе лжи.

Как говорится в материале, Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности расследовать утечку последнего предложения США по извлечению прибыли из украинских активов, сообщили представители правительства, в рамках расследования, включающего использование полиграфа.

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Отмечается, что расследование проводится на фоне углубления напряженности между Киевом и администрацией Трампа в связи с условиями предлагаемой сделки по важнейшим минеральным ресурсам и энергетическим активам.

Украинские чиновники говорят, что были застигнуты врасплох масштабами последних требований США и считают политически несостоятельными некоторые части предложения Вашингтона по извлечению прибыли из инфраструктуры их страны. На этой неделе Дональд Трамп обвинил украинского президента в «попытке отказаться» от сделки, добавив, что Зеленский столкнется с «большими проблемами», если не подпишет ее в ближайшее время.

«Украинские чиновники заявили, что проверка на детекторе лжи была проведена среди сотрудников нескольких министерств, но отказались предоставить более подробную информацию или уточнить, сколько человек было допрошено. Офис президента Украины отказался от комментариев. В заявлении службы безопасности говорится, что она не разглашает некоторые детали своей деятельности», – говорится в публикации.

Проверки на полиграфе вызывают споры, а научные основы их проведения подвергаются сомнению, однако правоохранительные органы Украины часто используют их для проведения уголовных расследований и проверки иностранцев, желающих поступить на службу в армию.

Отмечается, что расследование последовало за публикацией деталей проекта соглашения 26 марта депутатом от оппозиционной либерально-националистической партии «Голос» Ярославом Железняком, который заявил, что получил копию черновика договора.

Financial Times отдельно получила документ и опубликовала его содержание на следующий день. Зеленский заявил FT на брифинге 28 марта, что считает «странной» утечку американского документа. «Интересно, кто передает эту информацию», — сказал он.

Последняя версия документа значительно расширяет его предыдущее предложение, заменяя первоначальную рамочную сделку, согласованную с Киевом в феврале. Это соглашение было отменено после стычки Зеленского с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Новое предложение предусматривает создание совместного наблюдательного совета для управления доходами от нефтяных, газовых и минеральных проектов, охватывающего все основные энергетические активы по всей стране. Высокопоставленные украинские чиновники выразили опасения, что это может подорвать суверенитет их страны, отправить будущие доходы за границу и нарушить интеграцию с ЕС

«Важно, что пересмотренное предложение по-прежнему не предлагает Украине никаких официальных гарантий безопасности», – добавляет британская газета.

Зеленский сообщил журналистам на брифинге в своем офисе в пятницу, что чиновники и юристы работают над изменениями предложения США, которое, как они надеются, администрация Трампа примет, в новом проекте в преддверии визита украинских чиновников в Вашингтон на следующей неделе. Также он сообщил, что Украина наняла юридических лоббистов в Штатах для улучшения своих переговорных позиций.

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