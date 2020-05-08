08.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, День Победы, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Обыкновенный цинизм: в Минске запретили «Бессмертный полк» из-за коронавируса


Мингорисполком не разрешил общественникам провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая.

Свой отказ власти мотивировали «угрозой распространения коронавируса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19», Мингорисполком рекомендует воздержаться от массового мероприятия. Обращаем ваше внимание, что проведение мероприятий акции „Бессмертный полк“ в Российской Федерации в текущем году пройдет в формате онлайн, в том числе в режиме „социального дистанцирования“ и „самоизоляции“ под общим девизом Бессмертный полк дома», – написали чиновники в своем ответе.

При этом городские власти ссылаются на собственное решение от 7 апреля № 1069, в котором прописаны меры по профилактике заболевания.

Ответ Мингорисполкома – пример вопиющего цинизма. Сегодня в белорусской столице проходит репетиция завтрашнего парада, в которой задействованы сотни человек. Завтра ожидается, что на трибунах соберутся 11 тыс зрителей.

При этом чиновники запрещают «Бессмертный полк», предположительную численность которого организаторы оценили в 5 тыс.

Реально же собралось бы гораздо меньше людей, поскольку белорусские власти годами маргинализируют народную инициативу, противопоставляя ей казенный аналог – акцию «Беларусь помнит».

«Да это праздник какой-то. В Беларуси запретили проводить акцию “Бессмертный полк”. То есть, не загнали на маленький пятачок как раньше, а тупо запретили. То-о-о-лстый троллинг», – радуется в своем телеграм-канале оппозиционный политолог Игорь Тышкевич.

Между тем, оппозиционный «Молодежный блок» провел сегодня акцию предостережения против проведения парада в период эпидемии. Молодые люди в масках с государственным флажками в руках пронесли по центральной улице бутафорский гроб.

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