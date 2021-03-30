«Обыкновенный фашизм» – в Москве презентовали документальную книгу о преступлениях Украины

30.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После 2016 года нацистские преступления на Украине не просто приобрели массовый характер, но и стали неотъемлемой частью правящего режима, вне зависимости от имён президентов.

Об этом говорили авторы в ходе презентации в Москве книги «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хронологическое содержательное продолжение книги, которая уже была с аналогичным названием, там была 2014-2016 год, а это 2017-2020. Мы понимаем, что за прошедшее время преступления режима не просто приобрели массовый характер, но и стали неотъемлемой частью этого репрессивного киевского режима.

Я абсолютно убежден, что без этой системы репрессий украинская власть не могла бы удержаться», – рассказал член Общественной палаты РФ, директор фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.

Далее автор подробнее представил основные разделы своей книги, чему она посвящена, и где её можно найти.

«Мы начали с главы – «Украинское репрессивное государство и его эскадроны смерти», где мы описываем убийства, нападения на оппозиционных политиков, журналистов. Существуют эти «Азовы», С14, «Айдар», «Правый сектор» – какие-то остатки, и многие другие. И ничего не меняется. Как американцы обучали эти эскадроны смерти в Латинской Америке, так и сейчас они обучали и обучают украинские эскадроны смерти», – пояснил автор.

«Отдельная глава у нас, где мы подробно описываем провозглашённую украинским государством политику героизации нацизма, пособников его, насаждаемую государством русофобию, гонения на русский язык, на православную церковь – УПЦ МП…

Отдельная глава посвящена тому, что происходит на Донбассе, украинские военные преступления, достаточно объемная. В том числе мы приводим по фамилиям список убитых людей – большинство женщины, дети, люди старшего возраста. Обстреливаются мирные объекты, инфраструктура, частные и многоквартирные дома, госпиталя, детские дома, школы», – рассказывал политик

По словам авторов, книга была создана, чтобы люди знали правду о происходящем на Украине, и преступления украинских нацистов не предавались забвению.

«Безусловно, и российские граждане, и украинские граждане, и народы других стран мира имеют право, чтобы знать правду, именно об этом мы и делаем свой вклад, в том числе и этой книгой», – отметил Григорьев.

«Чтобы не забыть, чтобы помнить, и родилась идея этой книги, – добавил соавтор, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. – Она жестко называется – «Обыкновенный фашизм», она, может быть, и тяжело читается, но, по крайней мере, это правда. Это описание, не наши мысли, это описание тех людей, их интервью, которые прошли эти вещи».