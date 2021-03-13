Обыкновенный фашизм: В школах под Одессой уничтожают русские книги

13.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Что подумает нормальный человек, заслышав о реформе образование на украинском селе? Правильно, что для начала надо бы счеты на калькуляторы заменить, интернет провести, а в идеале еще и газ, и хотя бы построить в школах туалеты, чтобы ученики зимой в мороз в выгребные ямы не бегали, а то в 21 веке это не очень с выгрызанием гранита науки сочетается. А что подумает патриот? Тоже правильно: собрать и уничтожить русские книги!

Итак, СМИ дружно сообщают об «очередном языковом скандале» — в пгт Ивановка Одесской области из окна школьной библиотеки варварским способом выбросили книги. Русскоязычные книги. А само видео сняли школьники.

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Блогеры и журналисты вмиг возмутились: и Третий рейх вспомнили, и костры инквизиции, а на всякий случай еще и вырубленный карпатский лес — вам же и новые фашистские учебники печатать не из чего, зачем же вы выбрасываете старые? Но это, опять-таки, с позиции нормального человека, а не патриота, для которого все идет по плану и в рамках шагающего по стране походкой алкоголика языкового закона.

Однако в самой школе Ивановки, видимо, догадались о сотворенной дичи и решили оправдаться. Директор школы Ирина Дымова так прокомментировала варварский жест:

«Во-первых, слово выкинули, не совсем соответствует правде. К сожалению, выбрасывали из окна, но книги же сдавали на макулатуру — у нас имеется акт списания литературы. Это старые учебники, которые уже давно не используются в программе. Там было несколько учебников, русского и украинского языков, книги по информатике и так далее. Детки, которые снимали, не засняли автобус, который стоял в стороне. То есть, люди собирали это и складывали, отправив все в макулатуру».

Понятно, что педагог по старой привычке дала обычный бюрократический ответ. Системные винтики последствий вообще не просчитывают. Ведь сразу захотелось воскликнуть: «Ах, так вы еще и свои украинские книги выбросили?! Чтобы «садок вишневий коло хати» и ненависть Шевченко к крепостничеству не отвлекали внимание лучших людей государства от клубничных плантаций Польши?». Не говоря уже о том, что все эти списанные в утиль учебники могли бы пригодиться и репетиторам, и тем родителям, которые не признают новое украинское образование и пытаются вложить в своих детей «разумное, доброе, вечное» самостоятельно, чтобы из потомков не выросли такие вот варвары, которые из окон книги выкидывают, а в воображаемый автобус грузят их лопатами.

А впрочем, не хочется прибегать к прописным истинам. Непродуктивно спрашивать у Шарика, «зачем ты, свинья, сову разорвал? Зачем профессора Мечникова разбил?». Наверное, у Шарика просто «имелся акт списания». Зато хочется обратить внимание на сакральность момента.

Многие же помнят — и до сих пор по этому принципу живут — культ хлеба в Советском Союзе, когда свернешь в детстве из мякиша шарик и тут же в угол отправишься. Блокадные 125 граммов хлеба, опять-таки, как вечное напоминание о том, «какою ценой завоевано счастье». Так вот и отношение к книгам, как к навозу, тоже даст свои результаты. А впрочем, уже…

И еще — снискавшая геростратову славу школа в Ивановке носит имя Бориса Федоровича Деревянко. В 1997 году этот известный на весь Союз одесский журналист был застрелен недалеко от издательства «Черноморье». Он был редактором популярнейшей когда-то газеты «Вечерняя Одесса», был заслуженным журналистом не «вот этого всего», а Украинской ССР, был народным депутатом СССР и депутатом Одесского горсовета. Был классиком жанра «журналистское расследование» еще ТОЙ школы, а в 90-е как публицист и депутат боролся с таким позорным явлением в Одессе как Эдуард Гурвиц, чье правление запомнилось разгулом криминала, заказными убийствами и насаждением в городе дикого национализма. Хоронить его когда-то вышла вся Одесса…

Интересно, как Деревянко смотрит теперь «оттуда» на события в школе Его Имени?

Так вот, если по человеческим законам, а не по законам фашистского украинского государства, то табличку имени Бориса Деревянко нужно сорвать с этой школы немедленно! И назвать ее теперь именем Бандеры или Шухевича — после выброшенных из окна книг и без всяких там общественных слушаний заслужили, так заслужили!