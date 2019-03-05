Обыск у антибандеровского журналиста Владимира Скачко: СБУ не пускала адвоката

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотрудники СБУ во время сегодняшнего обыска квартиры пророссийского журналиста Владимира Скачко в Киеве не допускали адвокатов.

Соответствующую видеозапись опубликовал канал Klymenko Time.

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«В доме украинского журналиста Владимира Скачко, известного своими оппозиционными взглядами и критическим отношением к действующей власти и лично Петру Порошенко, прямо в эти минуты проходит обыск СБУ.

Предварительно, в следственной группе СБУ, которая проводит обыск, работают люди, специализирующиеся на делах по государственной измене. На каком основании проводится обыск, и является ли Скачко подозреваемым, на данный момент неизвестно.

Адвоката и координатора «Успiшна варта» (правозащитная организация – прим. ред.), который прибыл к Владимиру, чтобы усилить сторону защиты, в квартиру не допустили.

Судя по его оценке, на Владимира осуществляется давление, а СБУ приехали на обыск со «своим» адвокатом, работающим по сходным делам», – прокомментировал автор видеозапись.