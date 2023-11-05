«Обыск у Вики Цыгановой». Что произошло на самом деле

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Известная певица Виктория Цыганова опубликовала в субботу вечером странное сообщение в своем телеграм-канале. Там было написано с ошибками: «Пр шли с обыском. Ищут настучала сабчак помогате. номераа знаите. званите скарееее».

К посту было приложено видео, на котором муж и продюсер Цыгановой Вадим движется где-то в темноте и тревожно вещает: «Не могу говорить, к нам пришли с обыском. Я сейчас постараюсь сделать буквально несколько звонков. Если у кого-то есть возможность связаться с АП, чтобы быстро … (в этом месте Цыганов нервно закашлялся – ред). Я сейчас передам номер. Не открывайте пока…», – проговорил Цыганов.

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Поначалу комментаторы стали гадать, что испугало чету Цыгановых. Кто-то предположил, что к артистке и ее супругу пришли снять показания – как со свидетелей по либералу Юрию Дудю, которому они недавно дали интервью – если, например, против него было заведено дело по дискредитации ВС РФ.

А из либеральных источников в Cеть посыпались скороспелые сенсации о том, что «Кремль мочит своих».

Вечером к дому Цыгановой съехалась большая группа журналистов. Супруги открывать не стали, позже разъяснив, что парились в бане. Однако драматизма ситуации придало появление их адвоката, которая в панике заявила, что ничего не знает и приехала разбираться.

Выступить посчитала необходимым и скандальная тележурналистка Ксения Собчак, которую Цыгановы обвинили в доносе.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать)) С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», – попыталась оскорбить певицу Собчак.

Выйдя из бани, Цыганова решила подбавить журналистам жару.

«Расходимся. улики изьяли. туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику . Александра Пушкина», – такое новое сообщение появилось в блоге певицы вечером в субботу.

А в субботу Вадим Цыганов заявил, что все было розыгрышем.

Сейчас выглядит так, что супруги Цыгановы попросту покуражились «под водочку» (если их, конечно, действительно что-то изначально не испугало, а затем они решили перевести историю в абсурдную шутку).

Так или иначе, но за ночь благодаря скандалу в телеграм-канале Цыгановой прибавилось 28 тысяч подписчиков, обращает внимание экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Если бы я была продюсером Вики Цыгановой, то после вчерашнего вечернего идиотизма, я бы объявила о выпуске нового альбома или какой-нибудь курс для лохов. Прогрев был зачотный. С налетом сумасшествия», – комментирует самарская блогер Ольга Паулова.