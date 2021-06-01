Обыски и аресты подельников Ходорковского: Жириновский торжествует

01.06.2021, Москва, Елена Острякова

Андрей Пивоваров, бывший директор спонсируемой беглым олигархом Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия», признанной в РФ нежелательной, был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга Пулкова, откуда он пытался вылететь в Варшаву якобы «на отдых», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», – успел написать Пивоваров в своем телеграм-канале.

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Пивоваров задержан в рамках в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ – «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».

Примечательно, что на прошлой неделе Пивоваров объявил о самороспуске «Открытой России», однако сегодня комментарии по его делу дает Анастасия Буракова, которая рекомендует себя как юрист этой организации.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено через два дня после самороспуска «Открытки» за пост в «фейсбуке» за 2020 год, в котором Пивоваров поддерживал на выборах свою активистку, участвующую в местных выборах в Краснодаре, и просил у подписчиков пожертвования. Поэтому полиция перевезет Пивоварова Краснодар, где и расследуется дело.

«Сейчас видимо в связи с самоликвидацией какой-то план по репрессиям и запугиваниям по статье о нежелательных организациях, может быть, сорвался. У меня нет другого объяснения… У нас было ощущение, что хотят уничтожить именно структуру, но нет желания пополнить колонии по политическим статьям. Чтобы сохранить людей, пошли на самоликвидацию. Но теперь не очевидно, что проблема была не в организации», – сказала Буракова в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

И она, и целый хор либералов, высказавшихся по теме, сравнивают арест Пивоварова с событиями в Белоруссии.

«Еще есть сомнения, что Путин с Лукой – «два сапога-пара», – написал в своем телеграм-канале хозяин «Открытой России» олигарх Ходорковский.

Московский либерал, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин назвал произошедшее «абсолютно белорусской историей».

А вот заместитель блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков, который в отличие от Пивоварова благополучно сбежал в Европу, сейчас цинично посылает неудачнику «лучи добра». Он посчитал, что арест – прекрасный повод для рекламы так называемого «умного голосования».

«При этом помнить, что применение Умного голосования в этому году будет гораздо более трудной задачей, чем на региональных выборах 2019-2020 года — потому что у Кремля куда больше инструментов контроля над интернетом появилось, и потому что без оффлайновых структур куда сложнее организовать качественное наблюдение на выборах. Но мы все же попытаемся справиться», – написал Волков.

Утро принесло либералам еще больше поводов для причитаний. В 7 утра начались обыски у либерального политика Дмитрия Гудкова, его родственников, а также у начальника его штаба Виталия Венидиктова и экс-главы «Открытой России» Александра Соловьева.

Отец Дмитрия Геннадий Гудков, находящийся за границей, связь обыска с «Открытой России» отрицает, хотя не скрывает, что сын знаком с руководством этой организации и ходил с ними на одни и те же митинги.

«Я бы на месте «Эха Москвы» задумался. Боюсь, когда-нибудь звонок прозвучит и в ваши двери», – нагнетал панику Гудков с эфире указанной радиостанции.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, торжествует по поводу действий правоохранительных органов.

«Немножко стало строже – начались аресты некоторых товарищей. Это то, о чем говорил ЛДПР 30 лет. Если бы это начали делать 30 лет назад, в том числе и 19 августа 1991 года, была бы шикарная страна, сытая, довольная. Сообщают: обыски у этого товарища, сняли с самолета такого-то товарища. Сработало. Даже здесь есть след ЛДПР. Во многих дискуссиях я говорил: надо их остановить», – сказал Жириновский.

Он похвалил закон, запрещающий участие в выборах членам экстремистских организаций, хотя его фракция за него не голосовала, а также предупредил, что «белорусское мародерство» не должно перекинуться на Россию.

«Гудков. Я всегда был им недоволен. Он здесь замучил парламент своими поправками. Назло. Какой ущерб здоровью депутатов. А сейчас он бегает отчитываться перед американским парламентом, как Немцов перед британским. Это недопустимо», – сказал Жириновский.

Он предложил составить списки либералов, которых нужно «закрыть» к 19 августа в честь 30-летия ГКЧП. Туда он рекомендовал внести ведущего «Эха Москвы» Александра Невзорова.

«Показать, что ГКЧП в далеком 91-м не провалился, а был приостановлен. Это было 30 лет политического рентгена, чтобы выявить все то ядовитое, что может взойти на нашей политический почве. Они сами виноваты», – резюмировал Жириновский.