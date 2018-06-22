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Обыски на Житомирском бронетанковом заводе – директора подозревают в растрате
Сотрудники СБУ проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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“Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.191 (присвоение или растрата имущества)”, — сказали в СБУ, не уточнив одновременно, о какой сумме растрат идет речь и кто подозревается в этой сделке.
Как добавили в СБУ, обыски еще не завершены.
Ранее директора Львовского бронетанкового завода отстранили от должности до 2 июля.
Метки: Житомирский бронетанковый завод, обыски, СБУ
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