22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Коррупция, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Обыски на Житомирском бронетанковом заводе – директора подозревают в растрате


Сотрудники СБУ проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили  в пресс-службе СБУ.

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“Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.191 (присвоение или растрата имущества)”, — сказали в СБУ, не уточнив одновременно, о какой сумме растрат идет речь и кто подозревается в этой сделке.

Как добавили в СБУ, обыски еще не завершены.

Ранее директора Львовского бронетанкового завода отстранили от должности до 2 июля.

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