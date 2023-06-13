Обыски в России – ищут агентуру предателя Пономарёва

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Силовики провели обыски у бывших депутатов в Москве, Подмосковье и Калининграде по делу бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, совершившего госизмену и занимающегося сейчас экстремистской деятельностью на Украине.

Напомним, что именно имеющий бизнес в США Пономарёв позиционирует себя как куратора «власовских» формирований, воюющих против России на стороне ВСУ. Экс-депутат также участвует в организации «съездов», где обсуждается расчленение РФ в случае ее поражения в конфликте на Украине.

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Обыск по делу Пономарева, в частности, был проведен у бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Маргариты Свергуновой. Она была помощником нынешнего лидера партии Леонида Слуцкого по работе в Ярославской области и предлагала в 2016 году свою кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека.

Также силовики пришли к Олегу Гонжарову, депутату Госдумы второго созыва, и Соломону Гинзбургу, бывшему депутату заксобрания Калининградской области, Никите Ильину, бывшему муниципальному депутату в Москве от партии «Яблоко».

Обыски по делу о предполагаемых связях с Пономаревым идут в России не впервые: о них сообщалось в минувших сентябре, декабре и мае.

Политолог-навальнист Федор Крашенинников обвинил самого Пономарева в сегодняшних обысках.

«Внимание, вопрос: кто пытается из бывших депутатов слепить себе пьедестал? Пан Пономарьов. Кто перед каждым своим клоунским съездом рассылает письма всем бывшим депутатам (чьи адреса удалось найти)? Пан Пономарьов. Похоже, эти или вступили в переписку, или еще как-то среагировали», – написал Крашенинников в своем тг-канале.

Иноагент Пономарев отреагировал на обыски издевательски иронично.

«Все как всегда – награждение непричастных, наказание невиновных. Лучи поддержки Ильину, хотя мы и не знакомы, но все, что я о нем слышал – сугубо позитивное! Похоже, в Москве оценили факт принятия Съездом Народных Депутатов новой Конституции», – написал Пономарев.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой называет Пономарева «нео-игиловцем» и считает, что он практикует «личностный пиар на крови». Он напоминает, что его бывший коллега признавался в подготовке убийств Дарьи Дугиной и других терактах в России, не скрывал своих связей с так называемым «русским добровольческим корпусом» в ВСУ, который проводил диверсии в приграничных областях России.

«Но и это не все, этот негодяй объявил себя председателем некоего правительства в изгнании, которое представляет собой не что иное, как сборище беглых преступников. На первом же съезде «депутатов», предлагалось освободить от люстрации человека, «который устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича». Еще один «Акт о национальном сопротивлении» признал законным убийство сторонников российской власти. Пока лже-депутаты, нео-илиговцы и прочие пономаревские фрики под его предводительством клепают акты и разыгрывают спектакли балагана в изгнании, российские силовики перетряхивают причастных к уголовнику Пономареву», – написал Луговой.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016-м. В 2014 году он был единственным, кто проголосовал против воссоединения России с Крымом. В последние годы живет на Украине, а в 2019-м заявил о получении гражданства этой страны. В России он заочно арестован и объявлен в розыск.