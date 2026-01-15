Обыски Тимошенко уже связывают и с сыном Трампа, и с сыном Байдена

Анатолий Лапин.  
15.01.2026 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 333
 
Дзен, Колониальная демократия, Компромат, Политика, США, Украина


Юлия Тимошенко якобы поплатилась за то, что передала сыну Дональда Трампа компромат на сына Джо Байдена, который будет использоваться на будущих выборах.

Демпартия США, в своё время создававшая НАБУ, сохранила своих людей на Украине, инициировав обыск Тимошенко и выудив нужные данные из телефона бабушки с косой. Такую версию выдвинул украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тимошенко ездила в Вашингтон неоднократно и пыталась договариваться, в том числе по поводу коррупции на Украине… Она встречалась с сыном Трампа и документы соответствующие были переданы…

Трамп же там дальше копает по «Буризме» и по всему остальному. Насколько я знаю, после долгих арьергардных боев Владимир Александрович по «Буризме» сдал документы, соответствующие, в обмен на поддержку, на то, что Штаты будут дальше вписываться за нас», – заявил Романенко.

По его мнению, для Демпартии было важным получить доступ к телефону Тимошенко, чтобы понять, какие документы переданы из Киева конкурентам.

«Телефон – это жизнь, в телефоне всё, и самое главное, в телефоне могут быть интересные документы, которые Юлия Владимировна передала относительно коррупции, связанной с деятельностью Демократической партии на Украине…

НАБУ, как органу, который был создан Демократической партией, которая опосредованно продолжает влиять через соответствующие каналы, было очень интересно, по кому же будет бить Трамп в Штатах, поэтому очень нужны какие-то факты, материалы, с помощью которых можно было бы предупредить тех людей, которые там, в Вашингтоне, находятся, только они сейчас в оппозиции».

