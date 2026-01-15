Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Юлия Тимошенко якобы поплатилась за то, что передала сыну Дональда Трампа компромат на сына Джо Байдена, который будет использоваться на будущих выборах.

Демпартия США, в своё время создававшая НАБУ, сохранила своих людей на Украине, инициировав обыск Тимошенко и выудив нужные данные из телефона бабушки с косой. Такую версию выдвинул украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тимошенко ездила в Вашингтон неоднократно и пыталась договариваться, в том числе по поводу коррупции на Украине… Она встречалась с сыном Трампа и документы соответствующие были переданы… Трамп же там дальше копает по «Буризме» и по всему остальному. Насколько я знаю, после долгих арьергардных боев Владимир Александрович по «Буризме» сдал документы, соответствующие, в обмен на поддержку, на то, что Штаты будут дальше вписываться за нас», – заявил Романенко.

По его мнению, для Демпартии было важным получить доступ к телефону Тимошенко, чтобы понять, какие документы переданы из Киева конкурентам.