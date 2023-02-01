Обыски у Коломойского и Авакова. Сбросит ли Зеленский балласт, спасая свое окружение?

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Ну, наконец-то, новости о Коломойском. А то я уже начал беспокоиться за Игоря Валерьевича – что это он сидит как мышь под веником и не отсвечивает. Так что сегодняшнее сообщение об обысках, проведенных СБУ в доме совладельца группы «Приват» пришлось как нельзя кстати.

После обеда появились первые официальные версии о причинах глобального шмона у олигарха. Расследование касается махинаций по «Укртатнафте» и «Укрнафте» – компаниях, к которым причастен Коломойский напряую или через приватизированный им менеджмент.

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Речь идет об обвинениях в растрате нефтепродуктов на 40 млрд. гривен, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации полученных преступным путем средств. По результатам следственных действий топ-менеджменту «Укртатнафты» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Всего же в деле расследуется десять эпизодов, в частности, о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные с Коломойским компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Одновременно с Коломойским в тот же день другая спецслужба – Госбюро расследований – взяла за причинные места бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-министра энергетики Игоря Насалика.

Если первому шьют дело по фактам коррупционной закупки во Франции неисправных вертолетов, на одном из которых недавно разбился в небе над Броварами глава МВД Монастырский, то второго подозревают в подписании убыточных сделок на 1,5 млрд грн в пользу компаний, связанных с застрявшим в Вене в ожидании экстрадиции в США олигархом Фирташем.

Ранее Насалика подозревали в срыве результатов конкурса с назначением главы «Укрэнерго». Вменяли ему и неучтенные в декларации почти 30 миллионов гривен доходов и замалчивание финобязательства в 1,2 млн долларов. Правда, делам этим хода не дали, но не исключено, что дадут теперь.

Подобная активность украинских спецслужб связана не с какими-то конспирологическими причинами, а вызвана вполне конкретной осознанной необходимостью. По сути, это такой антикризисный менеджмент со стороны Банковой – попытка перебить громкими инфоповодами и именами затронутых фигурантов серьезный коррупционный скандал, вышедший из герметичного пространства украинского хутора, где всяк всякому кум, сват, брат или, в крайнем случае, смотрящий за распилочными схемами.

Не секрет, что после того, как украинское воровство из уже не собственного, а американского кармана, приняло особо неприличные формы, из-за океана в Незалежную направили группу ревизоров с вполне конкретными полномочиями. А кадровая груша режима Зеленского ощутимо затряслась – одна за другой посыпались отставки губернаторов, в министерствах, в Офисе президента.

Правда, наблюдатели сразу же отметили тот факт, что, спасая ключевые фигуры, режим сдает пешек.

Жертвами кадрового размена до сих пор не стали ближайшие клевреты Зеленского, в первую очередь, Андрей Ермак и министр обороны Резников, отставки которого, по слухам, требуют Штаты.

Параллельно с обысками в исполнении спецслужб, Кабмин уволил чохом весь руководящий состав украинской таможни. А ранее имела место некрасивая драчка внутри правящей партии, глава парламентской фракции которой Арахамия совместно с близкой ему предводительницей партии «Слуга народа» Еленой Шуляк добился исключения из рядов парламентских «слуг» скандального кума Ермака Николая Тищенко.

Так что сегодняшний накат на «бывших» уровня Авакова, Насалика и самого Коломойского – это такая попытка Офиса президента одновременно продемонстрировать рвение в борьбе с коррупцией (раз эта тема так интересует Запад) и откупиться от Вашингтона головой давно интересующего тамошние спецслужбы – от ФБР до Министерства финансов олигарха.

В расчете выкупить этим у Америки головы куда более близких ныне к Зе людей.

Понятно, почему Коломойский. В Штатах его уже давно ждут суды и неприятные финансовые расследования. Да и политических вопросов к нему у нынешней администрации поднакопилось еще со времен активного заигрывания с адвокатом Трампа Рудольфо Джулиани, которому хозяин «Привата» хотел продать задорого компромат на Байдена, да так и не сторговался – жаба задавила.

Да и чисто эстетически люди типа Коломойского для Запада – неформат. Там их воспринимают вполне адекватно – такими, какие они, в сущности, и есть – мутными постсоветскими нуворишами с криминальным душком и непонятными источниками благосостояния, которые они вряд ли смогут пояснить американской налоговой.

В этом смысле родная для Коломойского питательная среда, в которой он свой, как рыба в воде – это именно бывший СССР. Но там ценой за статус безнаказанного небожителя является лояльность местным политическим царькам. И главное – по мере победного шествия цветных революций, пространства, неподконтрольного длинной руке Запада, остается все меньше. Как и запасных аэродромов, куда можно убежать и спрятаться в случае наступления черного дня.

В принципе, спасая себя, Коломойский вполне мог бы сторговаться и с Россией, благо в Москве у него масса старых «концов», связей и своих людей. И он даже посылал такого рода осторожные сигналы – вы помните все эти многочисленные сенсационные интервью западным СМИ с неоднозначными по меркам постмайданной Украины посылами.

Но это было до СВО. Сейчас же Москва для него совсем не вариант, учитывая, что основные его активы находятся в западных юрисдикциях и будут моментально потеряны в случае попытки переприсягнуть.

Сегодня голова Коломойского – вполне приемлемая для Зеленского цена за сдачу экзамена на устойчивость режима к коррупционным рискам. Коломойскому он давно ничего не должен и уже один раз спас его, прикрыв от казавшейся неминуемой экстрадиции в Штаты полтора года назад.

Тогда днепропетровскому олигарху пришлось смириться с потерей шансов на возврат контроля над национализированными при Порошенко «Приватбанком» – после принятия Радой под давлением Америки и ЕС «антиколомойского закона», увеличившего степень зависимости украинской банковской системы от западной метрополии и ее полномочных представителей в Киеве.

Что будет дальше – сказать трудно. Ясно одно – степень влияния украинского олигархата на принятие ключевых решений в стране будет и дальше сужаться, пока не достигнет совершенно нулевых величин. Борьба с коррупцией и производная от нее «деолигархизация» – это всерьез и надолго, это если можно так выразиться, стратегический курс внешних спонсоров Украины.

А, значит, – нынешняя степень колониального унижения – это еще не дно, снизу постучат еще не раз и не два. Тут уместно процитировать мнение одесского политика Вячеслава Азарова:

«Публика удивляется, что Мустафу Найема назначили директором целого Агентства по восстановлению Украины, через которое предполагается инвестирование миллиардов западной помощи. Мол, не по рангу, грантоед и т.д. Я же, напротив, вижу в данном назначении печальную закономерность. Это назначение значит, что кредиторы вообще перестали доверять нашему политическому классу. Ведь даже искусственно созданные, из неоткуда возведённые на вершину власти персонажи «Квартала» продолжили коррупционные традиции украинской власти с потерей миллиардов помощи. Поэтому и поставлен следить за расходованием средств на восстановление верный грантоед. А если и такой контингент разъест наша коррупция, следующим этапом будет прямое назначение западных управленцев. Ведь Украина полный банкрот, и сопротивляться полному внешнему управлению уже не сможет».

Думается, дальнейшие комментарии просто излишни.