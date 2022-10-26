Обыски у Собчак: Закат карьеры «золотой девочки» или месть Канделаки?

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Коммерческий директор скандальной тележурналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов был вчера задержан в Москве. Сегодня в загородном доме Собчак в элитном коттеджном посёлке «Горки-8» проходят обыски. Впрочем, источники сообщают, что у самой Собчак нет процессуального статуса.

Уголовное дело против Суханова связано с вымогательством денег за «блок на негатив». Это схема, когда бизнесмен или фирма платят Интернет-площадкам, а взамен журналисты не критикуют клиента. Была ли Собчак в курсе того, что Суханов собирает деньги на «блокирование негатива»? Сейчас в этом разбирается следствие.

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Оппозиционный журналист-левак Максим Шевченко утверждает, что обыски – месть со стороны телеведущей Тины Канделаки, у которой был давний конфликт с Собчак. Деньги за «блок на негатив» вымогались якобы у компании «Ростех», где работает супруг Канделаки.

«Воистину, месть женщины подаётся холодной… Тина жестко и в стиле восточного политического интриганства мстит Ксюше за все перенесённые публичные издевательства и унижения, начавшиеся ещё в 2013 году. Тогда Собчак обвинила Канделаки в том, что ее юная (в то время) компания «Апостол» получила контракт с «Аэрофлотом» в обход всех тендеров и процедур, то есть с нарушением антимонопольных законов РФ. Потерпевшим же по делу о клевете и вымогательстве, в ходе которого арестован админ Собчак, а в ее загородном доме проведён обыск, сегодня является муж Канделаки Василий Бровко», – утверждает Шевченко.

Сама Собчак назвала происходящее «давлением на журналистику».

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи», – написала Собчак, после чего замолчала.

Собчак и Суханов

Сообщается, что ей удалось выехать за границу.

«Интересно уже не то, что задержан ключевой сотрудник Собчак и его партнер, а то, что она молчит. Присела на телефоны? Примчится ли в Россию? Нет. Гарантию должны дать силовики. Но, чем дальше она молчит, тем больше её дискредитирует это молчание», – написал политолог Марат Баширов.

Либеральные журналисты-иноагенты, которых Собчак всегда публично поддерживала, не продемонстрировали солидарность с коллегой.

«Не испытываю никакого злорадства и вообще не желаю никому такого «удовольствия» как обыски российских силовиков. Но и давлением на свободную прессу я это никак назвать не могу, уж простите. Шансы на повышение конкуренции за лидерство в рядах уехавшей российской оппозиции растут», – написал сбежавший из России бывший ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев.

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов Долгов уверен, что никакой политической подоплеки в деле Суханова нет.

«То, что «коммерческий директор» известен всему рынку как рвач и хапуга – никто не пишет почему-то. А кто выкатывал потенциальным клиентам по 25 и более миллионов за интервью с шефиней? А потом, когда те отказывались, в известном канале появлялись публикации, мягко говоря, не самого комплиментарного характера по отношению к ним? Кажется, это называется шантаж и уголовка. И ни к какой, прости господи, «политической» и «оппозиционной» деятельности происходящее отношения, естественно, не имеет. И ещё. Барышня прекрасно знала, чем занимается её «коммерческий директор», – написал Долгов.

Экономист Никита Кричевский прогнозирует, что Собчак либо попытается отмазать Суханова, используя свои связи, либо постарается отстраниться от этого дела из соображений собственной безопасности.

«Силовики, пошедшие на задержание Суханова в день его рождения, наверняка имеют железобетонные доказательства его вины. В противном случае, они бы на это не пошли, особенно, учитывая бэкграунд «барыни». Собчак успела сильно надоесть «покровителям» своими перманентными скандалами. Фабула обвинений имеется, доказательства собраны, сама Собчак зачем-то свалила в Израиль. Сидеть будут оба. Собчак – тихо и в Израиле, Суханов – сначала в СИЗО, потом на зоне», – написал Кричевский.

Политолог Сергей Марков утверждает, что через «блоки на негатив» ежегодно в России вымогались десятки миллиардов рублей.

«Собчак десятки лет была под защитой лично Путина, как дочь учителя Путина. И привыкла что ей позволено то, что не позволено другим. А в связи с СВО этот неформальный иммунитет от российского закона с Собчак был снят. Она об этом знает. Но к новой сложной жизни как все, еще не привыкла и допускает ошибки. Ксения Собчак очень умная, я это знаю. Перестроится. Но перестраиваться сложно всем, даже умным», – пишет Марков.

А вот прогноз уже упоминавшегося Максима Шевченко не такой оптимистичный.

«Конец эпохи «золотой девочки»… Если, конечно, все это не политттехнологическая постановка для того, чтобы: – Собчак отмыться от режима; – режиму отделиться от Собчак», – рассуждает Шевченко.