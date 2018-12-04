Обыски в храмах УПЦ на Житомирщине закончились изьятием дисков с колядками

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Представители УПЦ отрицают, что они причастны к изготовлению и распространению каких-либо материалов, которые могут разжигать вражду на религиозной основе. В комментарии журналистам архиерейский наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомира Сергей Грицаюк подчеркнул, что на изъятых накопителях находятся «колядки и церковные концерты», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы никогда никого ни к чему не призывали. Почему это связано именно с нашей епархией, до этих пор мне непонятно. У нас есть конституция, у нас есть свобода слова, у нас есть свободное вероисповедание веры Христовой, веры православной», — заявил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

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Он выразил недоумение в связи с этими действиями правоохранителей. «Я не знаю, чьи это приказы выполняются и зачем сегодня, если мы хотим найти пути единения, пути налаживания отношений в межконфессионной нашей жизни».

Напомним, сотрудники СБУ и полиции завершили обыски в восьми приходах Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Житомирской области, а также киевской типографии, во время которых были изъяты флеш-накопители информации, компьютерная техника и печатные издания.

Об этом сообщила сегодня глава отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

«Изъято значительное количество электронных носителей информации: флеш-накопители, компьютеры, а также печатная литература», — заявила чиновница.

По ее словам, обыски происходили на основании судебного решения в рамках дела по статье «нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной принадлежности или религиозных или других признаков».

Это не единственный пример политического давления на УПЦ. Так, как сообщал “ПолитНавигатор”, на прошлой неделе обыски прошли и у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.