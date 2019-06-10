10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Крым, Политика, Россия, Спецслужбы
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Обыски в Крыму закончились задержанием восьмерых участников “Хизб ут-Тахрир”

Трех организаторов и пятерых предполагаемых участников “Хизб ут-Тахрир” задержали во время сегодняшних обысков в Крыму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

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Подозреваемые — жители Алушты, Белогорска и Симферопольского района.

У подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации. Сейчас задержанным избирают меру пресечения.

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